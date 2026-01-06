$42.290.12
Прем'єр Данії попередила, що взяття США Гренландії під контроль може покласти край НАТО

Київ • УНН

 • 316 перегляди

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що захоплення Гренландії Америкою означатиме кінець військового альянсу НАТО. Це стало відповіддю на заклик президента США Дональда Трампа передати острів під контроль США після військової операції у Венесуелі.

Прем'єр Данії попередила, що взяття США Гренландії під контроль може покласти край НАТО

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила в понеділок, що захоплення Гренландії Америкою означатиме кінець військового альянсу НАТО, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Її коментарі прозвучали у відповідь на поновлений заклик президента США Дональда Трампа передати стратегічно багатий на корисні копалини арктичний острів під контроль США після військової операції у Венесуелі, що відбулася вихідними.

Операція американських військ у Каракасі з метою захоплення лідера Ніколаса Мадуро та його дружини, проведена рано в суботу вранці, приголомшила світ і посилила занепокоєння в Данії та Гренландії, яка є напівавтономною територією данського королівства і, таким чином, є частиною НАТО.

Фредеріксен та її гренландський колега Єнс Фредерік Нільсен розкритикували коментарі президента та попередили про катастрофічні наслідки. Численні європейські лідери висловили солідарність з ними.

Лідери Гренландії і Данії закликали Трампа припинити погрози щодо взяття під контроль з боку США05.01.26, 08:27 • 4802 перегляди

"Якщо Сполучені Штати вирішать атакувати іншу країну НАТО військовим шляхом, то все зупиниться, – сказала Фредеріксен данському телеканалу TV2 у понеділок. - Тобто, включаючи наше НАТО, а отже, і безпеку, яка була забезпечена з кінця Другої світової війни".

Трамп неодноразово закликав під час свого президентського перехідного періоду та перших місяців свого другого терміну до юрисдикції США над Гренландією та не виключав військової сили для взяття під контроль острова. Його коментарі в неділю, зокрема слова журналістам "давайте поговоримо про Гренландію через 20 днів", ще більше поглибили побоювання, що США планують втручання в Гренландію найближчим часом.

Фредеріксен також сказала, що до Трампа "слід ставитися серйозно", коли він каже, що хоче Гренландію. "Ми не приймемо ситуацію, коли нам і Гренландії загрожує така загроза", - додала вона.

Нільсен на пресконференції в понеділок заявив, що Гренландію не можна порівнювати з Венесуелою. Він закликав своїх виборців зберігати спокій і єдність.

"Ми не знаходимося в ситуації, коли думаємо, що країна може бути захоплена за одну ніч, і саме тому ми наполягаємо на тому, що хочемо гарної співпраці", - сказав він.

Нільсен додав: "Ситуація не така, щоб Сполучені Штати могли просто захопити Гренландію".

Аск Роструп, політичний журналіст TV2, написав в понеділок у живому блозі станції, що Метте раніше категорично відкинула б ідею американського захоплення Гренландії. Але тепер, пише Роструп, риторика настільки загострилася, що вона змушена визнати таку можливість.

У неділю Трамп також висміяв зусилля Данії щодо посилення національної безпеки Гренландії, заявивши, що данці додали "ще одну собачу упряжку" до арсеналу арктичної території.

"Зараз це так стратегічно важливо, - сказав Трамп журналістам у неділю, повертаючись до Вашингтона зі свого дому у Флориді. - Гренландія всюди вкрита російськими та китайськими кораблями".

Він додав: "Нам потрібна Гренландія з точки зору національної безпеки, і Данія не зможе цього зробити".

Трамп заявив, що США "потрібна Гренландія для оборони"04.01.26, 21:24 • 7144 перегляди

Але Ульрік Прам Гад, експерт з питань глобальної безпеки з Данського інституту міжнародних досліджень, написав у торішньому звіті, що "в Арктиці справді є російські та китайські кораблі, але ці судна знаходяться занадто далеко, щоб їх можна було побачити з Гренландії з біноклем чи без нього".

Цього тижня гренландці та данці були ще більше обурені дописом у соціальних мережах, після рейду, колишньої чиновниці адміністрації Трампа, яка стала подкастеркою, Кеті Міллер. У дописі зображена ілюстрована карта Гренландії в кольорах зірок і смуг із підписом: "Скоро".

"І так, ми очікуємо повної поваги до територіальної цілісності Королівства Данія", - сказав посол Єспер Меллер Соренсен, головний посланець Данії у Вашингтоні, у відповіді Міллер, яка одружена з впливовим заступником керівника апарату Трампа Стівеном Міллером.

"Гренландія має бути частиною США": Міллер з Білого дому зробив заяву про позицію адміністрації Трампа06.01.26, 08:30 • 1158 переглядiв

Доповнення

Міністерство оборони США керує віддаленою космічною базою Пітуффік на північному заході Гренландії. Її було збудовано відповідно до оборонної угоди 1951 року між Данією та Сполученими Штатами. Вона підтримує операції з попередження про ракетний напад, протиракетної оборони та космічного спостереження для США та НАТО.

На материковій частині Данії партнерство між США та Данією було давнім. Данці купують американські винищувачі F-35, і лише минулого року парламент Данії схвалив законопроєкт, який дозволяє розміщувати військові бази США на данській землі.

Критики кажуть, що голосування передало суверенітет Данії США. Законодавство розширює попередню військову угоду, укладену в 2023 році з адміністрацією Байдена, за якою американські війська мали широкий доступ до данських авіабаз у скандинавській країні.

Юлія Шрамко

Новини Світу
Ґренландія
Метте Фредеріксен
НАТО
Венесуела
Дональд Трамп
Данія
Сполучені Штати Америки