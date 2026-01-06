"Гренландія має бути частиною США": Міллер з Білого дому зробив заяву про позицію адміністрації Трампа
Київ • УНН
Заступник керівника апарату Білого дому Стівен Міллер заявив, що Гренландія має бути частиною Сполучених Штатів, відкинувши при цьому військове втручання. Він поставив під сумнів територіальні претензії Данії на арктичну територію.
Заступник керівника апарату Білого дому Стівен Міллер стверджував, що офіційна позиція адміністрації Трампа полягає в тому, що "Гренландія має бути частиною Сполучених Штатів", але він відкинув думку, що для її набуття буде потрібна військова сила, повідомляє CNN, пише УНН.
Деталі
"Ніхто не збирається воювати зі Сполученими Штатами військово через майбутнє Гренландії", - сказав Міллер в програмі "The Lead with Jake Tapper" на CNN.
Відповідаючи на запитання, чи виключено військове втручання, Міллер натомість поставив під сумнів претензії Данії на арктичну територію.
"На чому ґрунтуються їхні територіальні претензії? На чому вони ґрунтуються для того, щоб Гренландія була колонією Данії? Сполучені Штати - це сила НАТО. Щоб Сполучені Штати могли забезпечити безпеку Арктичного регіону, захистити НАТО та інтереси НАТО, очевидно, Гренландія має бути частиною Сполучених Штатів, і це розмова, яку ми будемо вести як країна", - сказав він.
Доповнення
Дружина Міллера, Кеті, у суботу знову розпалила розмову, як пише видання, "про бажання Трампа анексувати Гренландію", опублікувавши зображення території на карті з прапором Сполучених Штатів. Вона написала: "Скоро". Дії Трампа у Венесуелі також викликали питання про те, які країни також можуть стати ціллю атак.
