"Гренландія має бути частиною США": Міллер з Білого дому зробив заяву про позицію адміністрації Трампа

$42.290.12
49.580.03
ukru
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 11568 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 33581 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 61825 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 37303 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 40058 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 42719 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 104956 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 70922 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 96161 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 100089 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
4.6м/с
92%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Францію паралізували аномальні снігопади: в Іль-де-Франс зафіксовано понад 1000 кілометрів заторів5 січня, 20:40 • 2742 перегляди
Міністр війни Хегсет висміяв ефективність російських ППО після операції у ВенесуеліVideo5 січня, 20:58 • 3868 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 9712 перегляди
Німеччина розглядає гібридні атаки рф як підготовку до прямого воєнного конфлікту5 січня, 21:41 • 3138 перегляди
Глава МЗС Чехії зустрівся з послом України після скандалу через заяву Томіо Окамури6 січня, 00:18 • 4394 перегляди
Публікації
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 17380 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 61814 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 41638 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 104952 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 162462 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Піт Гегсет
Джей Ді Венс
Музикант
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Україна
Китай
Японія
Реклама
УНН Lite
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 9736 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 57041 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 51451 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 47927 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 56034 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Ракетна система С-400

"Гренландія має бути частиною США": Міллер з Білого дому зробив заяву про позицію адміністрації Трампа

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Заступник керівника апарату Білого дому Стівен Міллер заявив, що Гренландія має бути частиною Сполучених Штатів, відкинувши при цьому військове втручання. Він поставив під сумнів територіальні претензії Данії на арктичну територію.

"Гренландія має бути частиною США": Міллер з Білого дому зробив заяву про позицію адміністрації Трампа

Заступник керівника апарату Білого дому Стівен Міллер стверджував, що офіційна позиція адміністрації Трампа полягає в тому, що "Гренландія має бути частиною Сполучених Штатів", але він відкинув думку, що для її набуття буде потрібна військова сила, повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

"Ніхто не збирається воювати зі Сполученими Штатами військово через майбутнє Гренландії", - сказав Міллер в програмі "The Lead with Jake Tapper" на CNN.

Відповідаючи на запитання, чи виключено військове втручання, Міллер натомість поставив під сумнів претензії Данії на арктичну територію.

"На чому ґрунтуються їхні територіальні претензії? На чому вони ґрунтуються для того, щоб Гренландія була колонією Данії? Сполучені Штати - це сила НАТО. Щоб Сполучені Штати могли забезпечити безпеку Арктичного регіону, захистити НАТО та інтереси НАТО, очевидно, Гренландія має бути частиною Сполучених Штатів, і це розмова, яку ми будемо вести як країна", - сказав він.

Доповнення

Дружина Міллера, Кеті, у суботу знову розпалила розмову, як пише видання, "про бажання Трампа анексувати Гренландію", опублікувавши зображення території на карті з прапором Сполучених Штатів. Вона написала: "Скоро". Дії Трампа у Венесуелі також викликали питання про те, які країни також можуть стати ціллю атак.

Лідери Гренландії і Данії закликали Трампа припинити погрози щодо взяття під контроль з боку США05.01.26, 08:27 • 4774 перегляди

Юлія Шрамко

Новини Світу
Ґренландія
НАТО
Венесуела
Дональд Трамп
Данія
Сполучені Штати Америки