Лідери Гренландії і Данії закликали Трампа припинити погрози щодо взяття під контроль з боку США

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Лідери Гренландії та Данії закликали президента США Дональда Трампа припинити погрози взяти під контроль Гренландію. Трамп заявив, що Гренландія потрібна США для оборони та національної безпеки, посилаючись на її стратегічне значення та присутність російських і китайських кораблів.

Лідери Гренландії і Данії закликали Трампа припинити погрози щодо взяття під контроль з боку США

Лідери Гренландії та Данії закликали президента США Дональда Трампа припинити погрози взяти під контроль багату на ресурси автономну територію, яка є частиною Данського королівства, пише УНН з посиланням на Axios.

Деталі

Ці заклики пролунали після того, як Трамп відновив свій поштовх щодо контролю над Гренландією під час недільного інтерв'ю The Atlantic про рейд США та подальше захоплення лідера Венесуели Ніколаса Мадуро в Каракасі.

"Нам потрібна Гренландія, безумовно, - сказав Трамп The Atlantic. - Вона нам потрібна для оборони".

Трамп заявив, що США "потрібна Гренландія для оборони"04.01.26, 21:24 • 5416 переглядiв

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен написала у Facebook: "Абсолютно немає сенсу говорити про те, що США повинні взяти під контроль Гренландію. США не мають права анексувати жодну з трьох країн Данського королівства".

Фредеріксен зазначила, що Данія є союзником НАТО, і що Гренландія як частина королівства підпадає під гарантії безпеки альянсу.

"Тому я б рішуче закликала Сполучені Штати припинити погрози на адресу історично близького союзника та іншої країни та іншого народу, які дуже чітко заявили, що вони не продаються", – сказала вона.

У Данії назвали нові заяви Трампа щодо Гренландії "абсолютно безглуздими"04.01.26, 22:29 • 6734 перегляди

Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен написав у Facebook: "Коли президент Сполучених Штатів говорить про "нам потрібна Гренландія" і пов’язує нас із Венесуелою та військовим втручанням, це не просто неправильно. Це так нешанобливо".

Трамп, пише видання, посилив свої коментарі щодо Гренландії, спілкуючись із журналістами на борту Air Force One у неділю, стверджуючи, що "ЄС потребує нас", щоб мати Гренландію.

"Нам потрібна Гренландія... Вона настільки стратегічно важлива", - сказав він. "Зараз Гренландія всюди покрита російськими та китайськими кораблями", - додав Трамп.

"Нам потрібна Гренландія з точки зору національної безпеки, і Данія не зможе цього зробити", - вказав він.

При цьому Трамп сказав: "Ми будемо турбуватися про Гренландію приблизно через два місяці, давайте поговоримо про Гренландію через 20 днів".

Доповнення

Видання зауважує, що права подкастерка Кеті Міллер, колишня помічниця адміністрації Трампа, яка одружена з головним політичним радником президента США Стівеном Міллером, написала на X "SOON" та поділилася картою Гренландії, зафарбованою в кольори прапора США, після рейду.

Бажання Трампа, щоб США контролювали Гренландію, значною мірою ґрунтується на бажанні використовувати величезні мінеральні багатства арктичної території, зазначає Дейв Лоулер з Axios.

Зі швидким потеплінням арктичного клімату Китай та росія просуваються в регіон, розглядаючи північні райони як багате на ресурси перехрестя, а танення льодів відкриває нові туристичні та торговельні шляхи, а також можливості для військового базування, повідомляє Колін Демарест з Axios.

Юлія Шрамко

