У Данії назвали нові заяви Трампа щодо Гренландії "абсолютно безглуздими"

$42.170.00
49.550.00
ukenru
15:52 • 11066 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
15:39 • 16550 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 41344 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 28201 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 41716 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 51154 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 57115 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 55291 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 50734 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 65611 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−3°
2.4м/с
86%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У росії підірвали військовий “Камаз”, який перевозив особовий склад: окупанти зазнали втратVideo4 січня, 11:37 • 15199 перегляди
Зеленський анонсував призначення нового очільника Держприкордонслужби незабаром4 січня, 13:19 • 15598 перегляди
ОПЕК+ погодилася підтримувати стабільний видобуток нафти попри розбіжності між членами4 січня, 13:35 • 11360 перегляди
кадиров з'явився на публіці з тростиною після повідомлень про його госпіталізацію4 січня, 13:58 • 19250 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto15:02 • 8964 перегляди
Публікації
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 92999 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 111688 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 121384 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 257514 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 193500 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Марко Рубіо
Ігор Клименко
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Венесуела
Державний кордон України
Іран
Реклама
УНН Lite
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo17:30 • 7792 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі16:22 • 7930 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto15:02 • 9378 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 22521 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 70069 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
The New York Times

У Данії назвали нові заяви Трампа щодо Гренландії "абсолютно безглуздими"

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен розкритикувала адміністрацію Трампа через поновлення претензій на Гренландію, заявивши, що США не мають права на анексію територій Данського королівства.

У Данії назвали нові заяви Трампа щодо Гренландії "абсолютно безглуздими"

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен виступила з різкою критикою на адресу адміністрації Дональда Трампа через поновлення претензій на Гренландію. Про це прем'єрка заявила під час інтерв'ю TV2, пише УНН.

Деталі

В інтерв’ю виданню The Atlantic президент США заявив, що країні "потрібен" цей острів, на що очільниця данського уряду відповіла, що такі розмови є "абсолютно безглуздими".

Посланець Трампа у Гренландії заявив, що США не прагнуть "завоювати" територію Данії24.12.25, 18:45 • 3795 переглядiв

За словами Метте Фредеріксен, Сполучені Штати не мають жодного права на анексію територій, що входять до складу Данського королівства. Чергова хвиля обговорення статусу острова здійнялася після публікації Кеті Міллер, дружини заступника керівника апарату Білого дому, яка поширила зображення Гренландії в американському прапорі з підписом "Скоро". Данія офіційно підтверджує, що острів не продається і залишається частиною королівства.

Трамп заявив, що США "потрібна Гренландія для оборони"04.01.26, 21:24 • 1400 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Ґренландія
Метте Фредеріксен
Білий дім
Дональд Трамп
Данія
Сполучені Штати Америки