У Данії назвали нові заяви Трампа щодо Гренландії "абсолютно безглуздими"
Київ • УНН
Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен розкритикувала адміністрацію Трампа через поновлення претензій на Гренландію, заявивши, що США не мають права на анексію територій Данського королівства.
Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен виступила з різкою критикою на адресу адміністрації Дональда Трампа через поновлення претензій на Гренландію. Про це прем'єрка заявила під час інтерв'ю TV2, пише УНН.
Деталі
В інтерв’ю виданню The Atlantic президент США заявив, що країні "потрібен" цей острів, на що очільниця данського уряду відповіла, що такі розмови є "абсолютно безглуздими".
За словами Метте Фредеріксен, Сполучені Штати не мають жодного права на анексію територій, що входять до складу Данського королівства. Чергова хвиля обговорення статусу острова здійнялася після публікації Кеті Міллер, дружини заступника керівника апарату Білого дому, яка поширила зображення Гренландії в американському прапорі з підписом "Скоро". Данія офіційно підтверджує, що острів не продається і залишається частиною королівства.
