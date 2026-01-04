В Дании назвали новые заявления Трампа по Гренландии "абсолютно бессмысленными"
Киев • УНН
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен раскритиковала администрацию Трампа из-за возобновления претензий на Гренландию, заявив, что США не имеют права на аннексию территорий Датского королевства.
Детали
В интервью изданию The Atlantic президент США заявил, что стране "нужен" этот остров, на что глава датского правительства ответила, что такие разговоры "абсолютно бессмысленны".
По словам Метте Фредериксен, Соединенные Штаты не имеют никакого права на аннексию территорий, входящих в состав Датского королевства. Очередная волна обсуждения статуса острова поднялась после публикации Кэти Миллер, жены заместителя руководителя аппарата Белого дома, которая распространила изображение Гренландии в американском флаге с подписью "Скоро". Дания официально подтверждает, что остров не продается и остается частью королевства.
