Посланник Трампа в Гренландии заявил, что США не стремятся "завоевать" территорию Дании

Новый посланник президента Дональда Трампа в Гренландии заявил во вторник, что республиканская администрация намерена начать диалог с жителями полуавтономной датской территории о наилучшем пути развития этого стратегически важного острова, передает УНН со ссылкой на АР.

В своих первых развернутых комментариях после назначения на эту должность на этой неделе губернатор Луизианы Джефф Лэндри заявил, что администрация Трампа не собирается "пытаться кого-то завоевать" или "захватить чью-то страну".

Комментарии губернатора несколько противоречат позиции Трампа, который неоднократно заявлял, что США необходимо взять под контроль арктическую территорию ради собственной безопасности, и не исключал применения военной силы для установления контроля над богатым полезными ископаемыми, стратегически расположенным арктическим островом.

"Я думаю, что наши дискуссии должны вестись непосредственно с жителями Гренландии — гренландцами", — сказал Лэндри в эфире Fox News. "Чего они хотят? Каких возможностей они не приобрели? Почему они не получили той защиты, на которую действительно заслуживают?"

Издание отмечает, что объявление Трампа о назначении Лэндри вновь вызвало тревогу в Дании и Европе.

Министр иностранных дел Дании заявил датским телеканалам, что вызовет посла США в свое министерство.

"Мы говорили это раньше. И теперь мы говорим это снова. Национальные границы и суверенитет государств основаны на международном праве", — заявили в понедельник в совместном заявлении премьер-министр Дании Метте Фредериксен и ее гренландский коллега Йенс-Фредерик Нильсен. "Это основополагающие принципы. Нельзя аннексировать другую страну. Даже по аргументам, касающимся международной безопасности".

Трамп неоднократно призывал к юрисдикции США над Гренландией во время своего президентского переходного периода и в первые месяцы своего второго срока. В марте вице-президент Джей Ди Вэнс посетил отдаленную американскую военную базу в Гренландии и обвинил Данию в недостаточном инвестировании в этот регион.

Эта проблема постепенно сошла на нет, но в августе датские чиновники вызвали в Копенгаген главного американского дипломата после сообщения о том, что по меньшей мере три человека, связанные с Трампом, проводили тайные операции по влиянию в Гренландии.

По словам датского правительственного чиновника, который говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить внутренние обсуждения, администрация Трампа не предупреждала о назначении Лэндри заранее.

По словам помощника конгрессмена, который не уполномочен комментировать публично и разговаривал на условиях анонимности, администрация также пока не предоставила Конгрессу никаких подробностей о назначении.

Трамп возобновляет дискуссию о Гренландии в момент, когда ему и так приходится решать множество внешнеполитических кризисов, включая поддержание хрупкого перемирия в Газе и переговоры о прекращении жестокой войны президента России Владимира Путина в Украине, добавляет издание.

Сенатор Жанна Шахин, ведущий демократ в Комитете Сената по международным отношениям, во вторник поставила под сомнение целесообразность "разжигания конфликтов с друзьями" в такой сложный для всего мира момент.

"Суверенитет Гренландии не подлежит обсуждению, – сказала Шахин. – Дания — важнейший союзник НАТО, который всегда стоял плечом к плечу с США".