Дания укрепляет оборону Гренландии на фоне заявлений Трампа об аннексии и роста активности РФ - Bloomberg
Киев • УНН
Дания усиливает оборону Гренландии из-за заявлений Дональда Трампа об аннексии острова и растущей военной активности России в Арктике. Правительство инвестирует в морские патрульные самолеты, арктические корабли и ледоколы для защиты.
Дания начала укреплять оборону Гренландии на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о намерении аннексировать остров. Об этом говорится в материале Bloomberg, сообщает УНН.
Детали
В то же время отмечается, что Дания также рассматривает Гренландию как уязвимую цель перед растущей военной активностью России в Арктике.
Датские разведывательные службы изменили свой тон за последний год, предупреждая, что риск эскалации между НАТО и Москвой в Арктике выше, чем когда-либо, подробно описывая, каковы российские атомные подводные лодки и другие возможности "в случае войны"
Авторы указывают, что правительство в Копенгагене в октябре запустило второй арктический военный пакет, включая инвестиции в дополнительные мощности для обороны на море в Гренландии, включая морские патрульные самолеты для наблюдения и борьбы с подводными лодками, больше арктических кораблей и ледоколов.
Мы рассматриваем будущий сценарий угрозы, с которым нам придется иметь дело
СМИ отмечает, что тактика и вооружение России в Украине, ее растущее сотрудничество с Китаем в Беринговом проливе, изменения в активности у Норвегии и постоянный вызов теневого флота усиливают беспокойство относительно угрозы, к которой Дания и ее союзники должны быть готовы.
"Российское вторжение считается маловероятным, но военные оценивают, что Москва может попытаться заблокировать использование Гренландии союзниками, атакуя объекты, которые имеют решающее значение для НАТО", - резюмирует СМИ.
Напомним
В октябре премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что президент США Дональд Трамп временно отложил вопрос Гренландии, но впоследствии вернется к идее ее присоединения.
