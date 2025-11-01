Дания укрепляет оборону Гренландии на фоне заявлений Трампа об аннексии и роста активности РФ - Bloomberg

Дания начала укреплять оборону Гренландии на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о намерении аннексировать остров. Об этом говорится в материале Bloomberg, сообщает УНН.

В то же время отмечается, что Дания также рассматривает Гренландию как уязвимую цель перед растущей военной активностью России в Арктике.

Датские разведывательные службы изменили свой тон за последний год, предупреждая, что риск эскалации между НАТО и Москвой в Арктике выше, чем когда-либо, подробно описывая, каковы российские атомные подводные лодки и другие возможности "в случае войны"

Авторы указывают, что правительство в Копенгагене в октябре запустило второй арктический военный пакет, включая инвестиции в дополнительные мощности для обороны на море в Гренландии, включая морские патрульные самолеты для наблюдения и борьбы с подводными лодками, больше арктических кораблей и ледоколов.

Мы рассматриваем будущий сценарий угрозы, с которым нам придется иметь дело