Данія зміцнює оборону Гренландії на тлі заяв Трампа про анексію та зростання активності рф - Bloomberg

$42.080.01
48.980.00
ukenru
31 жовтня, 20:50 • 14675 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
31 жовтня, 18:17 • 30156 перегляди
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
31 жовтня, 17:29 • 29957 перегляди
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
31 жовтня, 16:15 • 29831 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
31 жовтня, 14:27 • 33060 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Ексклюзив
31 жовтня, 12:28 • 29508 перегляди
Це Північна Корея: економіст розкритикував ідею зменшення кількості аптек в України
31 жовтня, 12:08 • 49011 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
31 жовтня, 11:42 • 21082 перегляди
Голова СБУ Малюк: було успішно знищено один з трьох "орєшників"
Ексклюзив
31 жовтня, 10:56 • 42593 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
31 жовтня, 10:52 • 17694 перегляди
"Історична подія": Кравченко повідомив про перший випадок передачі російського військового іноземній державі для судуVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
Пес Міша, якого не пустили в укриття на метро "Теремки", отримав родину - волонтерка31 жовтня, 19:43 • 7014 перегляди
мзс рф порівняло Зеленського із Гітлером: у Чехії нагадали, хто насправді підтримував нацистівPhoto31 жовтня, 19:56 • 6454 перегляди
московська область занурилася в темряву після атаки дронівVideo31 жовтня, 22:28 • 5848 перегляди
Журналіст Bild Рьопке отримав запрошення відвідати Куп'янськ та Покровськ від російського “першого каналу”: що він відповів23:33 • 16006 перегляди
російські спецслужби застосовують методи ІДІЛ у гібридній війні проти Європи - ЦПД01:07 • 4506 перегляди
Публікації
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 41298 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити31 жовтня, 12:08 • 49011 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
Ексклюзив
31 жовтня, 10:56 • 42593 перегляди
Мультфільми з моторошним шармом: що подивитися на ГелловінPhoto31 жовтня, 10:39 • 44616 перегляди
Що садити у листопаді: як підготувати город до зими та закласти майбутній урожайPhoto31 жовтня, 09:35 • 51136 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джо Байден
Джон Реткліфф (політик)
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Білий дім
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 41298 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo31 жовтня, 11:19 • 29233 перегляди
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор30 жовтня, 19:41 • 38027 перегляди
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 70232 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 73995 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
The Washington Post
Соціальна мережа
Bild

Данія зміцнює оборону Гренландії на тлі заяв Трампа про анексію та зростання активності рф - Bloomberg

Київ • УНН

 • 818 перегляди

Данія посилює оборону Гренландії через заяви Дональда Трампа про анексію острова та зростаючу військову активність росії в Арктиці. Уряд інвестує в морські патрульні літаки, арктичні кораблі та криголами для захисту.

Данія зміцнює оборону Гренландії на тлі заяв Трампа про анексію та зростання активності рф - Bloomberg

Данія почала зміцнювати оборону Гренландії на тлі заяв президента США Дональда Трампа про намір анексувати острів. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, повідомляє УНН.

Деталі

Водночас зазначається, що Данія також розглядає Гренландію як вразливу ціль перед зростаючою військовою активністю росії в Арктиці.

Данські розвідувальні служби змінили свій тон за останній рік, попереджаючи, що ризик ескалації між НАТО та москвою в Арктиці вищий, ніж будь-коли, детально окреслюючи, якими є російські атомні підводні човни та інші можливості "у разі війни"

- пише видання.

Автори вказують, що уряд у Копенгагені у жовтні запустив другий арктичний військовий пакет, включаючи інвестиції в додаткові потужності для оборони на морі в Гренландії, включаючи морські патрульні літаки для спостереження та боротьби з підводними човнами, більше арктичних кораблів та криголамів.

Ми розглядаємо майбутній сценарій загрози, з яким нам доведеться мати справу

- сказав голова Об'єднаного арктичного командування в Гренландії Сорен Андерсен.

ЗМІ зазначає, що тактика та озброєння росії в Україні, її зростаюча співпраця з Китаєм у Беринговій протоці, зміни в активності біля Норвегії та постійний виклик тіньового флоту підсилюють занепокоєння щодо загрози, до якої Данія та її союзники повинні бути готові.

"російське вторгнення вважається малоймовірним, але військові оцінюють, що москва може спробувати заблокувати використання Гренландії союзниками, атакуючи об'єкти, які мають вирішальне значення для НАТО", - резюмує ЗМІ.

Нагадаємо

У жовтні рем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що президент США Дональд Трамп тимчасово відклав питання Гренландії, але згодом повернеться до ідеї її приєднання.

Данська розвідка розслідує таємні операції США в Гренландії27.08.25, 13:29 • 2993 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Ґренландія
НАТО
Дональд Трамп
Копенгаген
Данія