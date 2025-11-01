Данія зміцнює оборону Гренландії на тлі заяв Трампа про анексію та зростання активності рф - Bloomberg
Київ • УНН
Данія посилює оборону Гренландії через заяви Дональда Трампа про анексію острова та зростаючу військову активність росії в Арктиці. Уряд інвестує в морські патрульні літаки, арктичні кораблі та криголами для захисту.
Данія почала зміцнювати оборону Гренландії на тлі заяв президента США Дональда Трампа про намір анексувати острів. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, повідомляє УНН.
Деталі
Водночас зазначається, що Данія також розглядає Гренландію як вразливу ціль перед зростаючою військовою активністю росії в Арктиці.
Данські розвідувальні служби змінили свій тон за останній рік, попереджаючи, що ризик ескалації між НАТО та москвою в Арктиці вищий, ніж будь-коли, детально окреслюючи, якими є російські атомні підводні човни та інші можливості "у разі війни"
Автори вказують, що уряд у Копенгагені у жовтні запустив другий арктичний військовий пакет, включаючи інвестиції в додаткові потужності для оборони на морі в Гренландії, включаючи морські патрульні літаки для спостереження та боротьби з підводними човнами, більше арктичних кораблів та криголамів.
Ми розглядаємо майбутній сценарій загрози, з яким нам доведеться мати справу
ЗМІ зазначає, що тактика та озброєння росії в Україні, її зростаюча співпраця з Китаєм у Беринговій протоці, зміни в активності біля Норвегії та постійний виклик тіньового флоту підсилюють занепокоєння щодо загрози, до якої Данія та її союзники повинні бути готові.
"російське вторгнення вважається малоймовірним, але військові оцінюють, що москва може спробувати заблокувати використання Гренландії союзниками, атакуючи об'єкти, які мають вирішальне значення для НАТО", - резюмує ЗМІ.
Нагадаємо
У жовтні рем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що президент США Дональд Трамп тимчасово відклав питання Гренландії, але згодом повернеться до ідеї її приєднання.
Данська розвідка розслідує таємні операції США в Гренландії27.08.25, 13:29 • 2993 перегляди