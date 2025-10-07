$41.340.11
7 жовтня, 15:10
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
7 жовтня, 14:52
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Ексклюзив
7 жовтня, 12:19
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
7 жовтня, 11:53
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
7 жовтня, 09:44
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
Прем'єрка Данії: Трамп може повернутися до ідеї приєднання Гренландії до США

Київ • УНН

 • 580 перегляди

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен вважає, що президент США Дональд Трамп тимчасово відклав питання Гренландії, але згодом повернеться до ідеї її приєднання. Вона наголосила, що Копенгаген поважає право Гренландії на самовизначення та не дозволить тиску.

Прем'єрка Данії: Трамп може повернутися до ідеї приєднання Гренландії до США

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен припустила, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, можливо, тимчасово відклав питання Гренландії, однак згодом знову повернеться до ідеї її приєднання до США. Про це вона заявила під час виступу у парламенті Данії 7 жовтня, передає УНН.

Деталі

Раніше американський лідер неодноразово робив гучні заяви про Гренландію, хоча останнім часом утримується від публічних коментарів щодо острова. Водночас Метте Фредеріксен переконана, що це лише тимчасове затишшя.

Зараз це здається далеким. Можливо, є відчуття, що ми можемо зітхнути з полегшенням. Я вважаю, що ми не можемо

- сказала прем'єрка Данії.

За її словами, 60 тисяч жителів Гренландії все ще живуть у страху перед американським захопленням.

Уявіть, як це – жити в одному з невеликих поселень уздовж узбережжя... Коли найпотужніша супердержава світу говорить про вас як про щось, що можна купити, як про щось, що можна володіти, як про щось, що необхідно мати

- зауважила Фредеріксен.

У зв’язку з цим, прем’єр-міністерка Данії наголосила, що Копенгаген поважає право Гренландії самостійно визначати своє майбутнє. Вона підкреслила, що держава не дозволить тиску чи шантажу змусити себе вчинити "щось відверто неправильне".

Контекст

На початку березня 2025 року Дональд Трамп висловив зацікавленість у можливому приєднанні Гренландії до США. Він заявив про готовність інвестувати мільйони доларів у Гренландію та створити нові робочі місця. 

29 березня The Guardian з посиланням на опитування повідомляло, що 85% жителів Гренландії виступають проти можливого приєднання до Сполучених Штатів.  

Пізніше Глава Білого дому заявив, що анексія Гренландії відбудеться.  

У травні цього року Дональд Трамп заявив про можливість застосування сили для контролю над Гренландією. 

Нагадаємо

США активізують збір розвідданих щодо Гренландії, щоб отримати більше інформації про рух за незалежність та видобуток ресурсів. Трамп не виключає захоплення острова силою.

Метте Фредеріксен заявила, що Данія викликала дипломата США для пояснень щодо збору розвідданих у Гренландії. 

Віта Зеленецька

Новини Світу
Ґренландія
Метте Фредеріксен
The Guardian
Дональд Трамп
Данія
Сполучені Штати Америки