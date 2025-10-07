Прем'єрка Данії: Трамп може повернутися до ідеї приєднання Гренландії до США

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен припустила, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, можливо, тимчасово відклав питання Гренландії, однак згодом знову повернеться до ідеї її приєднання до США. Про це вона заявила під час виступу у парламенті Данії 7 жовтня, передає УНН.

Раніше американський лідер неодноразово робив гучні заяви про Гренландію, хоча останнім часом утримується від публічних коментарів щодо острова. Водночас Метте Фредеріксен переконана, що це лише тимчасове затишшя.

Зараз це здається далеким. Можливо, є відчуття, що ми можемо зітхнути з полегшенням. Я вважаю, що ми не можемо - сказала прем'єрка Данії.

За її словами, 60 тисяч жителів Гренландії все ще живуть у страху перед американським захопленням.

Уявіть, як це – жити в одному з невеликих поселень уздовж узбережжя... Коли найпотужніша супердержава світу говорить про вас як про щось, що можна купити, як про щось, що можна володіти, як про щось, що необхідно мати - зауважила Фредеріксен.

У зв’язку з цим, прем’єр-міністерка Данії наголосила, що Копенгаген поважає право Гренландії самостійно визначати своє майбутнє. Вона підкреслила, що держава не дозволить тиску чи шантажу змусити себе вчинити "щось відверто неправильне".

На початку березня 2025 року Дональд Трамп висловив зацікавленість у можливому приєднанні Гренландії до США. Він заявив про готовність інвестувати мільйони доларів у Гренландію та створити нові робочі місця.

29 березня The Guardian з посиланням на опитування повідомляло, що 85% жителів Гренландії виступають проти можливого приєднання до Сполучених Штатів.

Пізніше Глава Білого дому заявив, що анексія Гренландії відбудеться.

У травні цього року Дональд Трамп заявив про можливість застосування сили для контролю над Гренландією.

США активізують збір розвідданих щодо Гренландії, щоб отримати більше інформації про рух за незалежність та видобуток ресурсів. Трамп не виключає захоплення острова силою.

Метте Фредеріксен заявила, що Данія викликала дипломата США для пояснень щодо збору розвідданих у Гренландії.

