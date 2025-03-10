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"Ми готові збагатити вас": Трамп обіцяє Гренландії "золоті гори" в разі приєднання до США

Київ • УНН

 • 22324 перегляди

Дональд Трамп заявив про готовність інвестувати мільйони доларів у Гренландію та створити нові робочі місця. США підтримують право острова визначати своє майбутнє та готові прийняти його до складу держави.

"Ми готові збагатити вас": Трамп обіцяє Гренландії "золоті гори" в разі приєднання до США

Глава Білого дому Дональд Трамп обіцяє збагатити народ Гренландії в разі приєднання острова до США. Про це він заявив у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє УНН.

Деталі

При цьому Трамп нагадав власні ж слова під час нещодавньої промови перед Конгресом.

Сполучені Штати рішуче підтримують право народу Гренландії визначати своє майбутнє

- написав президент США.

При цьому він запевнив, що США продовжать  зберігати безпеку Гренландії, "як ми робили з часів Другої світової війни".

"Ми готові інвестувати мільярди доларів для створення нових робочих місць і збагатити вас - і, якщо ви цього бажаєте, ми раді вітати вас у складі найвеличнішої нації у світі - Сполучених Штатів Америки", - резюмував Трамп.

Нагадаємо

Минулого тижня під час промови перед Конгресом Трамп висловив зацікавленість у можливому приєднанні Гренландії до США. Він наголосив, що острів має стратегічне значення для американських військових і в майбутньому може стати частиною Сполучених Штатів.

Раніше провідна партія Гренландії заявила, що відновлення інтересу США зміцнило рух за незалежність Гренландії та позицію у майбутніх переговорах про відокремлення від Данії.

ЄС та НАТО обговорюють стратегію щодо Гренландії після заяв Трампа: у планах - спільні дії з США в арктичному регіоні04.02.25, 10:36 • 25233 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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