ЄС та НАТО обговорюють стратегію щодо Гренландії після заяв Трампа: у планах - спільні дії з США в арктичному регіоні

У НАТО планують спільну роботу союзників по арктичному регіону, - ідеться про такі країни, як Ісландія, Норвегія, Фінляндія, Швеція, Канада.

Передає УНН із посиланням на Рolitico.

Зустріч європейських лідерів на початку тижня щодо посилення оборони у відповідь на загрозу з боку рф в основному була присвячена не обговоренню протидії агресивній політиці кремля, - натомість йшлося про політику нової адміністрації Білого дому та оголошеним планам США, зокрема стосовно Гренландії.

На противагу заявам Трампа щодо автономної установчої країни у складі Королівства Данія лідери ЄС зазначили, що не відступлять на вимогу Трампа у розгляді питань правового статусу Гренландії.

Збереження територіальної цілісності Королівства Данія, його суверенітету і недоторканності його кордонів має важливе значення для всіх держав-членів - зазначив голова Європейської ради Антоніу Кошта.

Глава НАТО Марк Рютте раніше запропонував дозволити НАТО забезпечити безпеку арктичної території, потенційно розмістивши там війська альянсу.

Причини, через які Трамп хотів захопити Гренландію, були різними: від закликів розширити Сполучені Штати до отримання доступу до ключових сировинних матеріалів. Але Трамп також вказав, що його мотивує "національна безпека". - пише Рolitico.

Занепокоєння Трампа викликане також політикою Китаю, про це нещодавно зауважив держсекретар Марко Рубіо.

Марк Рютте відповідає:

"Абсолютно очевидно, що Трамп має рацію, коли йдеться про Крайню Північ, і те, що ми повинні зробити більше", - сказав глава НАТО.

Арктичні союзники, такі як Ісландія, Норвегія, Фінляндія, Швеція, Канада і навіть самі США... працюватимуть разом із НАТО, щоб гарантувати, що коли мова зайде про Крайню Північ, ми разом зробимо те, що необхідно - наголосив посадовець.

Тим часом прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, чия країна опинилася в центрі дипломатичного шторму закликала до більшої співпраці.

Ми дуже чітко заявили американцям і НАТО, що, на нашу думку, нам слід активізувати наше співробітництво в арктичному регіоні, який ми називаємо Крайньою Північчю - сказала вона журналістам дорогою на зустріч у брюссельському Палаці Егмонт.

Будь-які сили НАТО в Гренландії ймовірно будуть готові приєднатися до військової присутності США біля Гренландії, за згодою Данії, підсумовує видання.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що блок "готовий обговорювати глибше співробітництво, особливо в галузі безпеки та оборони", посилаючись також на приєднання і більшу увагу зі сторони таких країн, як Велика Британія та Норвегія.

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