ЄС та НАТО обговорюють стратегію щодо Гренландії після заяв Трампа: у планах - спільні дії з США в арктичному регіоні

ukenru
09:48 • 20066 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 49392 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 92784 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 118882 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 151974 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 208833 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 169206 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 150528 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 124608 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109687 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 117348 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 121128 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 116229 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 120339 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 114479 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 170267 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 168925 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 301312 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 329304 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 264400 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 4298 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 48569 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 51632 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 116229 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 97532 перегляди
Актуальне
ЄС та НАТО обговорюють стратегію щодо Гренландії після заяв Трампа: у планах - спільні дії з США в арктичному регіоні

ЄС та НАТО обговорюють стратегію щодо Гренландії після заяв Трампа: у планах - спільні дії з США в арктичному регіоні

Київ • УНН

 • 25205 перегляди

Лідери ЄС підтримують територіальну цілісність Данії та виступають проти планів США щодо Гренландії. НАТО пропонує посилити військову присутність в арктичному регіоні за участю північних союзників.

У НАТО планують спільну роботу союзників по арктичному регіону, - ідеться про такі країни, як Ісландія, Норвегія, Фінляндія, Швеція, Канада.

Передає УНН із посиланням на Рolitico.

Зустріч європейських лідерів на початку тижня щодо посилення оборони у відповідь на загрозу з боку рф в основному була присвячена не обговоренню протидії агресивній політиці кремля, - натомість йшлося про політику нової адміністрації Білого дому та оголошеним планам США, зокрема стосовно Гренландії.

На противагу заявам Трампа щодо автономної установчої країни у складі Королівства Данія лідери ЄС зазначили, що не відступлять на вимогу Трампа у розгляді питань правового статусу Гренландії.

Збереження територіальної цілісності Королівства Данія, його суверенітету і недоторканності його кордонів має важливе значення для всіх держав-членів

- зазначив голова Європейської ради Антоніу Кошта.

Глава НАТО Марк Рютте раніше запропонував дозволити НАТО забезпечити безпеку арктичної території, потенційно розмістивши там війська альянсу.

Причини, через які Трамп хотів захопити Гренландію, були різними: від закликів розширити Сполучені Штати до отримання доступу до ключових сировинних матеріалів.  Але Трамп також вказав, що його мотивує "національна безпека". 

- пише Рolitico.

Занепокоєння Трампа викликане також політикою Китаю, про це нещодавно зауважив держсекретар Марко Рубіо. 

Марк Рютте відповідає:

"Абсолютно очевидно, що Трамп має рацію, коли йдеться про Крайню Північ, і те, що ми повинні зробити більше", - сказав глава НАТО.

Арктичні союзники, такі як Ісландія, Норвегія, Фінляндія, Швеція, Канада і навіть самі США... працюватимуть разом із НАТО, щоб гарантувати, що коли мова зайде про Крайню Північ, ми разом зробимо те, що необхідно

- наголосив посадовець. 

Тим часом прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, чия країна опинилася в центрі дипломатичного шторму закликала до більшої співпраці.

Ми дуже чітко заявили американцям і НАТО, що, на нашу думку, нам слід активізувати наше співробітництво в арктичному регіоні, який ми називаємо Крайньою Північчю

- сказала вона журналістам дорогою на зустріч у брюссельському Палаці Егмонт.

Будь-які сили НАТО в Гренландії ймовірно будуть готові приєднатися до військової присутності США біля Гренландії, за згодою Данії, підсумовує видання.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що блок "готовий обговорювати глибше співробітництво, особливо в галузі безпеки та оборони", посилаючись також на приєднання і більшу увагу зі сторони таких країн, як Велика Британія та Норвегія.

85% жителів Гренландії проти приєднання до США – опитування29.01.25, 10:00 • 23459 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
mette-frederiksenМетте Фредеріксен
natoNATO
donald-trampДональд Трамп
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
finliandiiaФінляндія
islandiiaІсландія
daniiaДанія
kanadaКанада
shvetsiiaШвеція
norvehiiaНорвегія
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ursula-fon-der-liaienУрсула фон дер Ляєн

Звернутися з питань розміщення реклами