ЕС и НАТО обсуждают стратегию по Гренландии после заявлений Трампа: в планах - совместные действия с США в арктическом регионе
Киев • УНН
Лидеры ЕС поддерживают территориальную целостность Дании и выступают против планов США по Гренландии. НАТО предлагает усилить военное присутствие в арктическом регионе с участием северных союзников.
В НАТО планируют совместную работу союзников по арктическому региону, - речь идет о таких странах, как Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, Канада.
Передает УНН со ссылкой на РоІітісо.
Встреча европейских лидеров в начале недели по усилению обороны в ответ на угрозу со стороны России в основном была посвящена не обсуждению противодействия агрессивной политике кремля, - речь шла о политике новой администрации Белого дома и объявленных планах США, в частности, относительно Гренландии.
В противовес заявлениям Трампа относительно автономной учредительной страны в составе Королевства Дания, лидеры ЕС отметили, что не отступят по требованию Трампа в рассмотрении вопросов правового статуса Гренландии.
Сохранение территориальной целостности Королевства Дания, его суверенитета и неприкосновенности его границ имеет важное значение для всех государств-членов
Глава НАТО Марк Рютте ранее предложил позволить НАТО обеспечить безопасность арктической территории, потенциально разместив там войска альянса.
Причины, по которым Трамп хотел захватить Гренландию, были разными: от призывов расширить Соединенные Штаты до получения доступа к ключевым сырьевым материалам. Но Трамп также указал, что его мотивирует "национальная безопасность".
Беспокойство Трампа вызвано также политикой Китая, об этом недавно заметил госсекретарь Марко Рубио.
Марк Рютте отвечает:
"Совершенно очевидно, что Трамп прав, когда речь идет о Крайнем Севере, что мы должны сделать больше", - сказал глава НАТО.
Арктические союзники, такие как Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, Канада и даже сами США... будут работать вместе с НАТО, чтобы гарантировать, что когда речь зайдет о Крайнем Севере, мы вместе сделаем то, что необходимо
Тем временем премьер-министр Дании Метте Фредериксен, чья страна оказалась в центре дипломатического шторма призвала к большему сотрудничеству.
Мы очень четко заявили американцам и НАТО, что, по нашему мнению, нам следует активизировать наше сотрудничество в арктическом регионе, который мы называем Крайним Севером
Любые силы НАТО в Гренландии вероятно будут готовы присоединиться к военному присутствию США возле Гренландии, с согласия Дании, заключает издание.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что блок "готов обсуждать более глубокое сотрудничество, особенно в области безопасности и обороны", ссылаясь также на присоединение и большее внимание со стороны таких стран, как Великобритания и Норвегия.
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