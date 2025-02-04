ЕС и НАТО обсуждают стратегию по Гренландии после заявлений Трампа: в планах - совместные действия с США в арктическом регионе

В НАТО планируют совместную работу союзников по арктическому региону, - речь идет о таких странах, как Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, Канада.

Передает УНН со ссылкой на РоІітісо.

Встреча европейских лидеров в начале недели по усилению обороны в ответ на угрозу со стороны России в основном была посвящена не обсуждению противодействия агрессивной политике кремля, - речь шла о политике новой администрации Белого дома и объявленных планах США, в частности, относительно Гренландии.

В противовес заявлениям Трампа относительно автономной учредительной страны в составе Королевства Дания, лидеры ЕС отметили, что не отступят по требованию Трампа в рассмотрении вопросов правового статуса Гренландии.

Сохранение территориальной целостности Королевства Дания, его суверенитета и неприкосновенности его границ имеет важное значение для всех государств-членов - отметил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

Глава НАТО Марк Рютте ранее предложил позволить НАТО обеспечить безопасность арктической территории, потенциально разместив там войска альянса.

Причины, по которым Трамп хотел захватить Гренландию, были разными: от призывов расширить Соединенные Штаты до получения доступа к ключевым сырьевым материалам. Но Трамп также указал, что его мотивирует "национальная безопасность". - пишет РоІітісо

Беспокойство Трампа вызвано также политикой Китая, об этом недавно заметил госсекретарь Марко Рубио.

Марк Рютте отвечает:

"Совершенно очевидно, что Трамп прав, когда речь идет о Крайнем Севере, что мы должны сделать больше", - сказал глава НАТО.

Арктические союзники, такие как Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, Канада и даже сами США... будут работать вместе с НАТО, чтобы гарантировать, что когда речь зайдет о Крайнем Севере, мы вместе сделаем то, что необходимо - подчеркнул чиновник.

Тем временем премьер-министр Дании Метте Фредериксен, чья страна оказалась в центре дипломатического шторма призвала к большему сотрудничеству.

Мы очень четко заявили американцам и НАТО, что, по нашему мнению, нам следует активизировать наше сотрудничество в арктическом регионе, который мы называем Крайним Севером - сказала она журналистам по дороге на встречу в брюссельском Дворце Эгмонт.

Любые силы НАТО в Гренландии вероятно будут готовы присоединиться к военному присутствию США возле Гренландии, с согласия Дании, заключает издание.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что блок "готов обсуждать более глубокое сотрудничество, особенно в области безопасности и обороны", ссылаясь также на присоединение и большее внимание со стороны таких стран, как Великобритания и Норвегия.

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