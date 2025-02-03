Генсек НАТО виправдав інтерес Трампа до Гренландії

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що зацікавленість Дональда Трампа Гренландією є цілком логічною.

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на заяву Рютте під час прибуття до Брюсселя на перший саміт лідерів ЄС після інавгурації Трампа, передає УНН.

Абсолютно зрозуміло, що Трамп має рацію щодо крайньої півночі, що ми повинні робити більше колективно. Йдеться не лише про Гренландію, але й про Ісландію, Норвегію - наголосив Рютте.

Західні ЗМІ раніше повідомляли, що НАТО планує розширити свою присутність в Арктиці, залучаючи до цього й американські війська.

Водночас прем'єрка Данії, якій підпорядковується Гренландія, знову нагадала, що "Гренландія не продається".

Нагадаємо

Більшість жителів Гренландії виступають проти приєднання до Сполучених Штатів, попри нещодавні заяви колишнього президента Дональда Трампа про нібито підтримку такого кроку серед місцевого населення.