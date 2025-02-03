Генсек НАТО оправдал интерес Трампа к Гренландии

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что заинтересованность Дональда Трампа Гренландией является вполне логичной.

Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на заявление Рютте во время прибытия в Брюссель на первый саммит лидеров ЕС после инаугурации Трампа, передает УНН.

Абсолютно понятно, что Трамп прав в отношении крайнего севера, что мы должны делать больше коллективно. Речь идет не только о Гренландии, но и об Исландии, Норвегии - подчеркнул Рютте.

Западные СМИ ранее сообщали, что НАТО планирует расширить свое присутствие в Арктике, привлекая к этому и американские войска.

В то же время премьер Дании, которой подчиняется Гренландия, снова напомнила, что «Гренландия не продается».

Напомним,

Большинство жителей Гренландии выступают против присоединения к Соединенным Штатам, несмотря на недавние заявления бывшего президента Дональда Трампа о якобы поддержке такого шага среди местного населения.