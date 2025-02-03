Генсек НАТО оправдал интерес Трампа к Гренландии
Киев • УНН
Марк Рютте назвал логичным интерес Трампа к Гренландии и призвал усилить присутствие НАТО на крайнем севере. Дания в очередной раз напомнила, что Гренландия не продается, а большинство местных жителей против присоединения к США.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что заинтересованность Дональда Трампа Гренландией является вполне логичной.
Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на заявление Рютте во время прибытия в Брюссель на первый саммит лидеров ЕС после инаугурации Трампа, передает УНН.
Абсолютно понятно, что Трамп прав в отношении крайнего севера, что мы должны делать больше коллективно. Речь идет не только о Гренландии, но и об Исландии, Норвегии
Западные СМИ ранее сообщали, что НАТО планирует расширить свое присутствие в Арктике, привлекая к этому и американские войска.
В то же время премьер Дании, которой подчиняется Гренландия, снова напомнила, что «Гренландия не продается».
Напомним,
Большинство жителей Гренландии выступают против присоединения к Соединенным Штатам, несмотря на недавние заявления бывшего президента Дональда Трампа о якобы поддержке такого шага среди местного населения.