85% жителів Гренландії проти приєднання до США – опитування

Більшість жителів Гренландії виступають проти приєднання до Сполучених Штатів, попри нещодавні заяви колишнього президента Дональда Трампа про нібито підтримку такого кроку серед місцевого населення.

Про це повідомляє DW, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що 85% жителів Гренландії виступають проти приєднання до США після того, як президент Дональд Трамп заявив, що люди там прагнуть цього.

Результати опитування Verian показують, що лише 6% гренландців виступають за входження до складу США, а 9% ще не визначилися.

Нагадаємо

Трамп вже заявляв, що Гренландія має життєво важливе значення для безпеки США і що Данія повинна відмовитися від контролю над островом.

А цими вихідними Трамп заявив на борту Air Force One: "Я думаю, у нас це вийде", додавши, що 57 000 жителів арктичного острова "хочуть бути з нами".