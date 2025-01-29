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85% жителей Гренландии против присоединения к США - опрос

85% жителей Гренландии против присоединения к США - опрос

Киев  •  УНН

 • 7189 просмотра

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85% жителей Гренландии выступают против присоединения к США, согласно опросу Verian. Это опровергает недавние заявления Дональда Трампа о желании гренландцев стать частью Америки.

Большинство жителей Гренландии выступают против присоединения к Соединенным Штатам, несмотря на недавние заявления бывшего президента Дональда Трампа о якобы поддержке такого шага среди местного населения.

Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Детали 

Сообщается, что 85% жителей Гренландии выступают против присоединения к США после того, как президент Дональд Трамп заявил, что люди там стремятся к этому.

Результаты опроса Verian показывают, что лишь 6% гренландцев выступают за вхождение в состав США, а 9% еще не определились.

Напомним,

Трамп уже заявлял, что Гренландия имеет жизненно важное значение для безопасности США и что Дания должна отказаться от контроля над островом.

А в эти выходные Трамп заявил на борту Air Force One: «Я думаю, у нас это получится», добавив, что 57 000 жителей арктического острова «хотят быть с нами».  

Алина Волянская

Алина Волянская

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