85% жителей Гренландии против присоединения к США - опрос
Киев • УНН
85% жителей Гренландии выступают против присоединения к США, согласно опросу Verian. Это опровергает недавние заявления Дональда Трампа о желании гренландцев стать частью Америки.
Большинство жителей Гренландии выступают против присоединения к Соединенным Штатам, несмотря на недавние заявления бывшего президента Дональда Трампа о якобы поддержке такого шага среди местного населения.
Об этом сообщает DW, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что 85% жителей Гренландии выступают против присоединения к США после того, как президент Дональд Трамп заявил, что люди там стремятся к этому.
Результаты опроса Verian показывают, что лишь 6% гренландцев выступают за вхождение в состав США, а 9% еще не определились.
Напомним,
Трамп уже заявлял, что Гренландия имеет жизненно важное значение для безопасности США и что Дания должна отказаться от контроля над островом.
А в эти выходные Трамп заявил на борту Air Force One: «Я думаю, у нас это получится», добавив, что 57 000 жителей арктического острова «хотят быть с нами».