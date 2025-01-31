НАТО розглядає можливість значного розширення своєї військової присутності в Арктиці

ukenru
09:48 • 50633 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 109435 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 109637 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 129513 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 161288 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 213749 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 172444 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151067 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 124988 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109792 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 127284 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 131235 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 128166 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 130508 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 124707 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 180319 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 178879 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 310981 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 338501 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 273199 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 27862 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 62323 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 63521 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 128166 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 101186 перегляди
Актуальне
НАТО розглядає можливість значного розширення своєї військової присутності в Арктиці

НАТО розглядає можливість значного розширення своєї військової присутності в Арктиці

Київ • УНН

 • 24905 перегляди

НАТО розглядає можливість значного посилення військової присутності в Арктичному регіоні. Нові плани оборони 2023 року передбачають посилення стримувального потенціалу на Крайній Півночі.

Американські інтереси в Гренландії могли б бути задоволені за рахунок значного посилення присутності НАТО в регіоні.

Передає УНН із посиланням на DPA та DR K.

Північноатлантичний альянс планує запропонувати президенту США Дональду Трампу значне розширення військової присутності альянсу в Арктиці, - це, ймовірно, дозволить розрядити дискусію про членство Гренландії у складі Данії.

Інтерес Трампа до Гренландії викликає переполох і занепокоєння, особливо тому, що останнім часом він не виключає військового та економічного примусу, зазначається у матеріалі, який опублікувала Данська телерадіомовна корпорація.

Виражене бажання президента Трампа роздобути Гренландію вже мало ефект, вважає держсекретар Марко Рубіо. Нещодавно чиновник спростував ідею про те, що Трамп не відкидає військову силу для отримання контролю над Гренландією.

За даними джерел у НАТО, ініціатива Трампа щодо Гренландії наразі є предметом неофіційних переговорів.

Основою для посилення присутності можуть стати нові плани оборони, ухвалені вже 2023 року. Ці секретні документи передбачають посилення стримувального та оборонного потенціалу на Крайній Півночі.


Довідково

Гренландія є стратегічно цікавою завдяки своїм багатим сировинним ресурсам і як база для військового контролю над Арктикою. Крім того, судноплавні шляхи стають більш доступними з посиленням кліматичних змін, принаймні влітку.

Партнер по НАТО Данія зазначає, що гренландці самі вирішують про своє майбутнє і свою можливу незалежність від Данського королівства. Прем'єр-міністр Метте Фредеріксен нещодавно провела численні кризові переговори з главами держав та урядів інших європейських країн НАТО.

Нагадаємо

85% жителів Гренландії виступають проти приєднання до США, згідно з опитуванням Verian. Це спростовує нещодавні заяви Дональда Трампа про бажання гренландців стати частиною Америки.

Президент Панами заявив, що переговорів про право власності на канал не буде31.01.25, 03:24 • 29723 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
natoNATO
donald-trampДональд Трамп
daniiaДанія
spolucheni-shtatyСполучені Штати
arktykaАрктика

Звернутися з питань розміщення реклами