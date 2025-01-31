НАТО розглядає можливість значного розширення своєї військової присутності в Арктиці

Американські інтереси в Гренландії могли б бути задоволені за рахунок значного посилення присутності НАТО в регіоні.

Передає УНН із посиланням на DPA та DR K.

Північноатлантичний альянс планує запропонувати президенту США Дональду Трампу значне розширення військової присутності альянсу в Арктиці, - це, ймовірно, дозволить розрядити дискусію про членство Гренландії у складі Данії.

Інтерес Трампа до Гренландії викликає переполох і занепокоєння, особливо тому, що останнім часом він не виключає військового та економічного примусу, зазначається у матеріалі, який опублікувала Данська телерадіомовна корпорація.

Виражене бажання президента Трампа роздобути Гренландію вже мало ефект, вважає держсекретар Марко Рубіо. Нещодавно чиновник спростував ідею про те, що Трамп не відкидає військову силу для отримання контролю над Гренландією.

За даними джерел у НАТО, ініціатива Трампа щодо Гренландії наразі є предметом неофіційних переговорів.



Основою для посилення присутності можуть стати нові плани оборони, ухвалені вже 2023 року. Ці секретні документи передбачають посилення стримувального та оборонного потенціалу на Крайній Півночі.



Довідково

Гренландія є стратегічно цікавою завдяки своїм багатим сировинним ресурсам і як база для військового контролю над Арктикою. Крім того, судноплавні шляхи стають більш доступними з посиленням кліматичних змін, принаймні влітку.

Партнер по НАТО Данія зазначає, що гренландці самі вирішують про своє майбутнє і свою можливу незалежність від Данського королівства. Прем'єр-міністр Метте Фредеріксен нещодавно провела численні кризові переговори з главами держав та урядів інших європейських країн НАТО.

Нагадаємо

85% жителів Гренландії виступають проти приєднання до США, згідно з опитуванням Verian. Це спростовує нещодавні заяви Дональда Трампа про бажання гренландців стати частиною Америки.

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