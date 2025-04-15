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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24654 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 151543 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 136303 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 132639 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133143 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195592 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77415 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Березень цього року став найтеплішим в Європі за всю історію спостережень - дослідження

За даними Copernicus, березень 2025 року став найтеплішим в Європі з 1940 року, середня температура перевищила норму на 2,41°C. Арктичний морський лід досяг рекордно низького рівня.

Суспільство • 8 квітня, 09:22 • 9364 перегляди

Чим російська Арктика так спокусила Трампа: журналісти WP з’ясували деталі

путін пропонує Трампу частку в арктичних копалинах, включно з газом і рідкоземами. Для росії це шанс отримати технології та обійти санкції.

Новини Світу • 31 березня, 08:54 • 34675 перегляди

Перша запущена з Європи орбітальна ракета вибухнула після запуску: політ назвали успішним

Ракета Spectrum, розроблена Isar Aerospace, вибухнула невдовзі після старту з космодрому Аньєйа. Попри невдачу, компанія назвала випробування корисним для майбутніх місій.

Новини Світу • 30 березня, 20:56 • 13974 перегляди

путін заявив, що кількість російських військовослужбовців в Арктиці зростатиме

російський диктатор заявив про продовження програми реновації військових містечок в Арктиці до 2030 року. Фінансування складе 10 млрд рублів щорічно.

Новини Світу • 27 березня, 18:14 • 26189 перегляди

США та рф обмірковуюють спільний видобуток природних ресурсів в Арктиці - Bloomberg

США та росія ведуть переговори щодо можливої співпраці з видобутку ресурсів в Арктиці. Вашингтон розглядає це як спосіб послабити зв'язки між москвою та Пекіном, попри занепокоєння союзників по НАТО.

Новини Світу • 26 лютого, 22:57 • 25646 перегляди

Хід у відповідь: росія запропонувала США нафту та доступ до Арктики

кремль через голову російського фонду прямих інвестицій запропонував США угоду щодо природних ресурсів. росія готова надати доступ до нафти та спільних проєктів в Арктиці.

Новини Світу • 19 лютого, 12:58 • 28164 перегляди

НАТО розглядає можливість значного розширення своєї військової присутності в Арктиці

НАТО розглядає можливість значного посилення військової присутності в Арктичному регіоні. Нові плани оборони 2023 року передбачають посилення стримувального потенціалу на Крайній Півночі.

Новини Світу • 31 січня, 11:12 • 24931 перегляди

Арктичні моря можуть повністю звільнитися від льоду до літа 2027 року: нове дослідження

Нове дослідження прогнозує повне танення арктичного морського льоду влітку вже до 2027 року. Комп'ютерні симуляції показали, що серія екстремальних погодних явищ може прискорити цей процес.

Новини Світу • 5 грудня, 01:21 • 18042 перегляди

У США бачить "тривожні сигнали" у військовій співпраці рф та Китаю в Арктиці

Посол США з питань Арктики висловив занепокоєння щодо спільних військових дій рф та Китаю біля Аляски. Країни активізували співпрацю в регіоні, включаючи спільні польоти бомбардувальників та патрулювання.

Новини Світу • 2 листопада, 11:40 • 19426 перегляди

Зникнення арктичного острова: як глобальне потепління змінює карту світу

В Арктиці повністю зник острів площею 53 гектари, який утворився у 90-х роках біля мису Місяцева. Науковці пов'язують це явище з таненням льодовиків та підвищенням рівня моря внаслідок зміни клімату.

Новини Світу • 2 листопада, 01:06 • 20053 перегляди

Вчені закликають міністрів Північної Європи захистити Атлантичний океан від загроз глобального потепління

Понад 40 кліматологів звернулися до міністрів Північної Європи щодо змін в Атлантичному океані через глобальне потепління. Вчені закликають до термінових дій для запобігання колапсу океанічних течій та кліматичних змін.

Новини Світу • 22 жовтня, 01:11 • 16160 перегляди

На Заході натякають на зростаючу ядерну загрозу у зв'язку з роширенням співпраці рф та Китаю в Арктиці

Берегова охорона Китаю вперше увійшла в Арктику для спільного патрулювання з рф. Західні аналітики вбачають у цьому зростаючу ядерну загрозу та боротьбу за владу в регіоні.

Новини Світу • 3 жовтня, 13:21 • 13602 перегляди

Китайські кораблі вперше патрулюють Арктику спільно з російськими військами

Китайські військові кораблі вперше увійшли в Північний Льодовитий океан для спільного патрулювання з російськими. Це символізує тісніші зв'язки між Пекіном і Москвою та їхній зростаючий інтерес до Арктики.

Новини Світу • 2 жовтня, 10:32 • 12803 перегляди

США нарощують військову присутність у районі Аляски на тлі зростання активності росії - ЗМІ

США розгортають флот та наземні сили поблизу Аляски у відповідь на зростання активності росії і Китаю. Сенатор Ден Салліван висловив стурбованість збільшенням масштабів і частоти російсько-китайських військових дій у регіоні.

Новини Світу • 21 вересня, 11:03 • 16883 перегляди

Два білих ведмеді вбили робітника на арктичній станції в Канаді

На віддаленій арктичній станції радіолокації в Канаді два білих ведмеді вбили робітника. Інцидент стався на острові Бревурт, один ведмідь був убитий іншими працівниками. Розпочато розслідування рідкісного смертельного нападу.

Новини Світу • 14 серпня, 05:36 • 17871 перегляди

SpaceX запустила Falcon 9 з супутниками для розширення покриття в Арктиці

SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9 з двома супутниками ASBM для розширення широкосмугового покриття в Арктиці. Це був 22-й запуск цієї ракети-носія, що зрівняло рекорд компанії з повторного використання ракет.

Новини Світу • 12 серпня, 22:02 • 26441 перегляди

Французький імпорт російського скрапленого природного газу зростає - ЗМІ

Поставки російського СПГ до Франції зросли більш ніж удвічі за перше півріччя поточного року. Французькі компанії імпортували майже 4,4 млрд куб. м російського СПГ, що робить Францію найбільшим імпортером в ЄС.

Економіка • 6 серпня, 13:15 • 23279 перегляди

У Міноборони США вбачають загрозу у військовій активності рф та Китаю в Арктиці

Міноборони США вважає військову присутність росії в Арктиці потенційною загрозою. Пентагон також стурбований зростаючою активністю Китаю в регіоні та закликає зміцнювати безпеку через партнерство з НАТО.

Новини Світу • 23 липня, 09:25 • 19815 перегляди

Нові санкції ЄС проти рф щодо СПГ не скорочують обсяги газу, що постачається до блоку - ЗМІ

Новий пакет санкцій проти росії забороняє перевалку скрапленого газу до ЄС, але не зменшує обсяги поставок природного газу до Євросоюзу, пишуть ЗМІ.

Економіка • 20 червня, 13:32 • 18795 перегляди

Норвегія заблокує в'їзд більшості російських туристів

Норвегія ще більше обмежить в'їзд для російських туристів через триваючу війну росії проти України, заблокувавши майже всі в'їзди, за винятком відвідування близьких родичів.

Новини Світу • 23 травня, 06:35 • 15348 перегляди

Трамп обіцяє нафтовикам скасувати екологічні норми в обмін на мільярд доларів для його виборчої кампанії - ЗМІ

Колишній президент США Дональд Трамп пообіцяв керівникам нафтових компаній скасувати екологічні норми в обмін на внесок у розмірі 1 мільярда доларів на свою передвиборчу кампанію, пропонуючи більші прибутки та менше обмежень для галузі.

Новини Світу • 10 травня, 12:06 • 23438 перегляди

Bloomberg: ЄС збирається заборонити російські кошти партіям перед виборами у Європарламент та російську версію SWIFT

Європейський Союз пропонує заборонити політичним партіям, аналітичним центрам та іншим групам приймати фінансування з росії, а також заборонити використання системи фінансових повідомлень російського центрального банку в межах наступного пакету санкцій проти росії.

Економіка • 7 травня, 11:34 • 21662 перегляди

ЗМІ: країнам ЄС розіслали проект 14-го пакету санкцій проти рф, передбачає обмеження щодо російського СПГ та "тіньового флоту"

Європейська комісія надіслала країнам ЄС проект 14-го пакету санкцій проти росії, що передбачає обмеження на імпорт російського скрапленого природного газу, заборону на перевалку російського СПГ в європейських портах, санкції проти російського "тіньового флоту", що перевозить нафту, обмеження торгівлі з понад 50 компаніями з країн, що не входять до ЄС, які допомагають росії уникати санкцій, а також заборону на фінансування росією політичних партій і неурядових організацій в ЄС.

Війна • 6 травня, 13:57 • 23760 перегляди

На тлі санкцій росія готується до стагнації експорту СПГ на наступні декілька років - Reuters

Через західні санкції росія очікує стагнації експорту скрапленого природного газу (СПГ) на рівні близько 38,6 млн тонн щорічно протягом приблизно чотирьох років.

Новини Світу • 25 квітня, 09:01 • 20575 перегляди

У Латвії повернулась зима: через снігопад на дорогах ускладнено рух

Сильні снігопади та хуртовини спричинили складні умови проїзду на основних автомагістралях по всій Латвії: на дорогах утворився сніговий покрив і використовуються протиковзкі матеріали.

Новини Світу • 22 квітня, 12:41 • 24118 перегляди

Попередження про заморозки діють на більшій частині Польщі – метеослужба

Похолодання з морозною температурою до -8 градусів за Цельсієм вразило більшу частину Польщі через проникнення арктичного повітря з Центральної Європи.

Новини Світу • 22 квітня, 07:38 • 16858 перегляди

Міністри оборони США та Норвегії обговорили підтримку України та стратегічне партнерство

Міністри оборони США та Норвегії обговорили підтримку України, засудили іранську агресію та наголосили на важливості співпраці на Півночі через агресивну поведінку росії.

Війна • 19 квітня, 00:19 • 29411 перегляди

Канада оприлюднила нову оборонну стратегію до 2030 року

Канада оприлюднила нову оборонну стратегію до 2030 року, збільшивши військові витрати до 1,76% ВВП до 2030 року, але все ще не досягнувши цільового показника НАТО у 2%.

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У Росії горіло судно постачання «Катерина Велика»: загинула людина

Російське судно постачання "Екатерина Великая" загорілося у Владивостоці, Росія, в результаті чого одна людина загинула і троє були госпіталізовані.

Кримінал та НП • 8 квітня, 01:30 • 34946 перегляди

Європейські компанії в обхід санкцій поставили обладнання для СПГ-проекту друга путіна на півмільярда євро - росЗМІ

Європейські компанії в обхід санкцій, накладених на росію, продовжують постачати обладнання для проекту "Арктик СПГ 2", одним з найбільших акціонерів якого є мільярдер геннадій тимченко, близький друг владіміра путіна.

Новини Світу • 13 березня, 08:28 • 24466 перегляди