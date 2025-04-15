За даними Copernicus, березень 2025 року став найтеплішим в Європі з 1940 року, середня температура перевищила норму на 2,41°C. Арктичний морський лід досяг рекордно низького рівня.
путін пропонує Трампу частку в арктичних копалинах, включно з газом і рідкоземами. Для росії це шанс отримати технології та обійти санкції.
Ракета Spectrum, розроблена Isar Aerospace, вибухнула невдовзі після старту з космодрому Аньєйа. Попри невдачу, компанія назвала випробування корисним для майбутніх місій.
російський диктатор заявив про продовження програми реновації військових містечок в Арктиці до 2030 року. Фінансування складе 10 млрд рублів щорічно.
США та росія ведуть переговори щодо можливої співпраці з видобутку ресурсів в Арктиці. Вашингтон розглядає це як спосіб послабити зв'язки між москвою та Пекіном, попри занепокоєння союзників по НАТО.
кремль через голову російського фонду прямих інвестицій запропонував США угоду щодо природних ресурсів. росія готова надати доступ до нафти та спільних проєктів в Арктиці.
НАТО розглядає можливість значного посилення військової присутності в Арктичному регіоні. Нові плани оборони 2023 року передбачають посилення стримувального потенціалу на Крайній Півночі.
Нове дослідження прогнозує повне танення арктичного морського льоду влітку вже до 2027 року. Комп'ютерні симуляції показали, що серія екстремальних погодних явищ може прискорити цей процес.
Посол США з питань Арктики висловив занепокоєння щодо спільних військових дій рф та Китаю біля Аляски. Країни активізували співпрацю в регіоні, включаючи спільні польоти бомбардувальників та патрулювання.
В Арктиці повністю зник острів площею 53 гектари, який утворився у 90-х роках біля мису Місяцева. Науковці пов'язують це явище з таненням льодовиків та підвищенням рівня моря внаслідок зміни клімату.
Понад 40 кліматологів звернулися до міністрів Північної Європи щодо змін в Атлантичному океані через глобальне потепління. Вчені закликають до термінових дій для запобігання колапсу океанічних течій та кліматичних змін.
Берегова охорона Китаю вперше увійшла в Арктику для спільного патрулювання з рф. Західні аналітики вбачають у цьому зростаючу ядерну загрозу та боротьбу за владу в регіоні.
Китайські військові кораблі вперше увійшли в Північний Льодовитий океан для спільного патрулювання з російськими. Це символізує тісніші зв'язки між Пекіном і Москвою та їхній зростаючий інтерес до Арктики.
США розгортають флот та наземні сили поблизу Аляски у відповідь на зростання активності росії і Китаю. Сенатор Ден Салліван висловив стурбованість збільшенням масштабів і частоти російсько-китайських військових дій у регіоні.
На віддаленій арктичній станції радіолокації в Канаді два білих ведмеді вбили робітника. Інцидент стався на острові Бревурт, один ведмідь був убитий іншими працівниками. Розпочато розслідування рідкісного смертельного нападу.
SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9 з двома супутниками ASBM для розширення широкосмугового покриття в Арктиці. Це був 22-й запуск цієї ракети-носія, що зрівняло рекорд компанії з повторного використання ракет.
Поставки російського СПГ до Франції зросли більш ніж удвічі за перше півріччя поточного року. Французькі компанії імпортували майже 4,4 млрд куб. м російського СПГ, що робить Францію найбільшим імпортером в ЄС.
Міноборони США вважає військову присутність росії в Арктиці потенційною загрозою. Пентагон також стурбований зростаючою активністю Китаю в регіоні та закликає зміцнювати безпеку через партнерство з НАТО.
Новий пакет санкцій проти росії забороняє перевалку скрапленого газу до ЄС, але не зменшує обсяги поставок природного газу до Євросоюзу, пишуть ЗМІ.
Норвегія ще більше обмежить в'їзд для російських туристів через триваючу війну росії проти України, заблокувавши майже всі в'їзди, за винятком відвідування близьких родичів.
Колишній президент США Дональд Трамп пообіцяв керівникам нафтових компаній скасувати екологічні норми в обмін на внесок у розмірі 1 мільярда доларів на свою передвиборчу кампанію, пропонуючи більші прибутки та менше обмежень для галузі.
Європейський Союз пропонує заборонити політичним партіям, аналітичним центрам та іншим групам приймати фінансування з росії, а також заборонити використання системи фінансових повідомлень російського центрального банку в межах наступного пакету санкцій проти росії.
Європейська комісія надіслала країнам ЄС проект 14-го пакету санкцій проти росії, що передбачає обмеження на імпорт російського скрапленого природного газу, заборону на перевалку російського СПГ в європейських портах, санкції проти російського "тіньового флоту", що перевозить нафту, обмеження торгівлі з понад 50 компаніями з країн, що не входять до ЄС, які допомагають росії уникати санкцій, а також заборону на фінансування росією політичних партій і неурядових організацій в ЄС.
Через західні санкції росія очікує стагнації експорту скрапленого природного газу (СПГ) на рівні близько 38,6 млн тонн щорічно протягом приблизно чотирьох років.
Сильні снігопади та хуртовини спричинили складні умови проїзду на основних автомагістралях по всій Латвії: на дорогах утворився сніговий покрив і використовуються протиковзкі матеріали.
Похолодання з морозною температурою до -8 градусів за Цельсієм вразило більшу частину Польщі через проникнення арктичного повітря з Центральної Європи.
Міністри оборони США та Норвегії обговорили підтримку України, засудили іранську агресію та наголосили на важливості співпраці на Півночі через агресивну поведінку росії.
Канада оприлюднила нову оборонну стратегію до 2030 року, збільшивши військові витрати до 1,76% ВВП до 2030 року, але все ще не досягнувши цільового показника НАТО у 2%.
Російське судно постачання "Екатерина Великая" загорілося у Владивостоці, Росія, в результаті чого одна людина загинула і троє були госпіталізовані.
Європейські компанії в обхід санкцій, накладених на росію, продовжують постачати обладнання для проекту "Арктик СПГ 2", одним з найбільших акціонерів якого є мільярдер геннадій тимченко, близький друг владіміра путіна.