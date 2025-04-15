ЗМІ: країнам ЄС розіслали проект 14-го пакету санкцій проти рф, передбачає обмеження щодо російського СПГ та "тіньового флоту"

Європейська комісія надіслала країнам ЄС проект 14-го пакету санкцій проти росії, що передбачає обмеження на імпорт російського скрапленого природного газу, заборону на перевалку російського СПГ в європейських портах, санкції проти російського "тіньового флоту", що перевозить нафту, обмеження торгівлі з понад 50 компаніями з країн, що не входять до ЄС, які допомагають росії уникати санкцій, а також заборону на фінансування росією політичних партій і неурядових організацій в ЄС.