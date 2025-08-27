Американська корпорація ExxonMobil домовляється про відновлення видобутку нафти у росії

Американська корпорація ExxonMobil веде закриті переговори з "Роснефтью" щодо відновлення про відновлення розробки нафтового родовища "Сахалін-1". Про це інформує The Wall Street Journal з посиланням на джерела, передає УНН.

Деталі

Як повідомляють джерела, старший віце-президент корпорації Ніл Чепмен обговорював можливість повернення до розробки родовища за умови дозволу урядів США та росії в рамках мирного процесу в Україні. Про зустріч знали лише кілька осіб.

Зазначається, що останні кілька тижнів гендиректор Exxon Даррен Вудс обговорив із Дональдом Трампом можливе відновлення діяльності компанії в росії.

За словами джерела, під час президентства Джо Байдена й адміністрації Трампа, Exxon та інші компанії отримали дозвіл США та ліцензії від Міністерства фінансів на проведення переговорів про заблоковані активи з російськими партнерами.

Перший раунд переговорів відбувся незабаром після виходу Exxon з Росії у 2022 році - йдеться у дописі видання.

Високопоставлений представник адміністрації зазначив, що одночасно з цим, керівництво компанії звернулося до уряду США з проханням про підтримку в разі повернення до росії й отримало підтримку.

Як пише WSJ, переговори між Exxon та "Роснефтью" про відновлення партнерства активізувалися приблизно в січні 2025 року, після інавгурації Трампа.

У лютому високопоставлені представники урядів США і росії провели публічну зустріч в Ер-Ріяді, (Саудівська Аравія), щоб розпочати переговори про припинення війни. Тоді росія пообіцяла американським компаніям інвестиційні можливості, зокрема в розробці енергетичних ресурсів Арктики.

За інформацією деяких осіб, обізнаних з перебігом переговорів, Чепмен з Exxon та генеральний директор "Роснефти" Ігор Сечин, провели закриту зустріч у столиці Катару Досі. Сечин перебуває під санкціями США й американцям переважно заборонено мати з ним справи без ліцензії Міністерства фінансів, яку отримала Exxon.

У WSJ повідомили, що одну з перешкод для повернення корпорації в росію диктатор володимир путін усунув під час саміту на Алясці - він підписав указ, що дозволяє іноземним компаніям володіти акціями російської фірми, яка керувала Сахаліном після відходу Exxon.

Умови включають постачання обладнання та запасних частин з-за кордону, а також лобіювання скасування санкцій.

Повернення Exxon, ймовірно, буде залежати від умов, які запропонує росія. Компанія прагне компенсувати збитки від виходу з Сахаліну - пише The Wall Street Journal.

Високопоставлений представник адміністрації заявив, що одночасно з цим, керівництво компанії звернулося до уряду США з проханням про підтримку в разі повернення до росії й отримало позитивну відповідь.

Водночас, у WSJ допускають, що якщо Exxon повернеться, вона зіткнеться з іншим середовищем для ведення бізнесу.

Економіка рф уповільнилася під тиском санкцій, високих процентних ставок та інфляції, а конфіскація активів державою є звичайною справою. Крім того, в умовах війни кремль ще більше посилив контроль над величезною енергетичною галуззю країни.

За даними The Wall Street Journal, ринок російської нафти змінився. Європа відмовилася від російської сировини, а нафтопереробні заводи в Індії та Китаї охоче її скуповують. Трейдери, які купують і продають нафту, здебільшого роблять це через непрозорі компанії в Об'єднаних Арабських Еміратах.

