Американська корпорація ExxonMobil домовляється про відновлення видобутку нафти у росії

$41.430.15
48.470.56
ukenru
Ексклюзив
26 серпня, 17:12 • 35878 перегляди
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
26 серпня, 16:15 • 69745 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 47226 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 109298 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 137103 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 135248 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 55539 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 152374 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 63224 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 56557 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
2м/с
79%
750мм
Популярнi новини
Нідерланди профінансують щонайменше один повний комплект американської ППО26 серпня, 15:21 • 3928 перегляди
В США 11-річна дівчинка народила дитину: вітчима підозрюють у сексуальному насильстві26 серпня, 15:43 • 3712 перегляди
Ізраїль розкрив причину військової атаки на лікарню Насер в Газі: було виявлено камеру ХАМАС26 серпня, 17:20 • 3548 перегляди
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про заручини після двох років стосунківPhoto26 серпня, 17:52 • 4766 перегляди
Трамп заявив, що США можуть ввести санкції і мита не тільки проти росії, але і проти УкраїниVideo20:53 • 3752 перегляди
Публікації
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
Ексклюзив
26 серпня, 17:12 • 35875 перегляди
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столуPhoto26 серпня, 14:05 • 38854 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 109295 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 135247 перегляди
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ26 серпня, 08:06 • 167193 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Юлія Свириденко
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Одеса
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про заручини після двох років стосунківPhoto26 серпня, 17:52 • 4822 перегляди
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року26 серпня, 13:17 • 59754 перегляди
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo26 серпня, 10:03 • 111241 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto26 серпня, 06:39 • 133619 перегляди
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 61756 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Гривня
Дія (сервіс)
Financial Times
MIM-104 Patriot

Американська корпорація ExxonMobil домовляється про відновлення видобутку нафти у росії

Київ • УНН

 • 26 перегляди

ExxonMobil веде закриті переговори з "Роснефтью" щодо відновлення розробки "Сахалін-1" за умови дозволу урядів США та Росії. Переговори активізувалися після інавгурації Трампа, а компанія отримала підтримку уряду США.

Американська корпорація ExxonMobil домовляється про відновлення видобутку нафти у росії

Американська корпорація ExxonMobil веде закриті переговори з "Роснефтью" щодо відновлення про відновлення розробки нафтового родовища "Сахалін-1". Про це інформує The Wall Street Journal з посиланням на джерела, передає УНН.

Деталі

Як повідомляють джерела, старший віце-президент корпорації Ніл Чепмен обговорював можливість повернення до розробки родовища за умови дозволу урядів США та росії в рамках мирного процесу в Україні. Про зустріч знали лише кілька осіб.

Зазначається, що останні кілька тижнів гендиректор Exxon Даррен Вудс обговорив із Дональдом Трампом можливе відновлення діяльності компанії в росії.

За словами джерела, під час президентства Джо Байдена й адміністрації Трампа, Exxon та інші компанії отримали дозвіл США та ліцензії від Міністерства фінансів на проведення переговорів про заблоковані активи з російськими партнерами.

Перший раунд переговорів відбувся незабаром після виходу Exxon з Росії у 2022 році

- йдеться у дописі видання.

Високопоставлений представник адміністрації зазначив, що одночасно з цим, керівництво компанії звернулося до уряду США з проханням про підтримку в разі повернення до росії й отримало підтримку.

Як пише WSJ, переговори між Exxon та "Роснефтью" про відновлення партнерства активізувалися приблизно в січні 2025 року, після інавгурації Трампа.

У лютому високопоставлені представники урядів США і росії провели публічну зустріч в Ер-Ріяді, (Саудівська Аравія), щоб розпочати переговори про припинення війни. Тоді росія пообіцяла американським компаніям інвестиційні можливості, зокрема в розробці енергетичних ресурсів Арктики.

За інформацією деяких осіб, обізнаних з перебігом переговорів, Чепмен з Exxon та генеральний директор "Роснефти" Ігор Сечин, провели закриту зустріч у столиці Катару Досі. Сечин перебуває під санкціями США й американцям переважно заборонено мати з ним справи без ліцензії Міністерства фінансів, яку отримала Exxon.

У WSJ повідомили, що одну з перешкод для повернення корпорації в росію диктатор володимир путін усунув під час саміту на Алясці - він підписав указ, що дозволяє іноземним компаніям володіти акціями російської фірми, яка керувала Сахаліном після відходу Exxon.

Умови включають постачання обладнання та запасних частин з-за кордону, а також лобіювання скасування санкцій.

Повернення Exxon, ймовірно, буде залежати від умов, які запропонує росія. Компанія прагне компенсувати збитки від виходу з Сахаліну

- пише The Wall Street Journal.

Високопоставлений представник адміністрації заявив, що одночасно з цим, керівництво компанії звернулося до уряду США з проханням про підтримку в разі повернення до росії й отримало позитивну відповідь.

Водночас, у WSJ допускають, що якщо Exxon повернеться, вона зіткнеться з іншим середовищем для ведення бізнесу.

Економіка рф уповільнилася під тиском санкцій, високих процентних ставок та інфляції, а конфіскація активів державою є звичайною справою. Крім того, в умовах війни кремль ще більше посилив контроль над величезною енергетичною галуззю країни.

За даними The Wall Street Journal, ринок російської нафти змінився. Європа відмовилася від російської сировини, а нафтопереробні заводи в Індії та Китаї охоче її скуповують. Трейдери, які купують і продають нафту, здебільшого роблять це через непрозорі компанії в Об'єднаних Арабських Еміратах.

У 2026 році очікується різке падіння цін на нафту - прогноз Міжнародного агентства13.08.25, 14:09 • 3666 переглядiв

Віта Зеленецька

ЕкономікаНовини Світу
Володимир Путін
Нафта
Аляска
Міністерство фінансів США
Ер-Ріяд
Дональд Трамп
Індія
Саудівська Аравія
Катар
Європа
Джо Байден
Об'єднані Арабські Емірати
Китай
Сполучені Штати Америки
Арктика
Україна