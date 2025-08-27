Американская корпорация ExxonMobil договаривается о возобновлении добычи нефти в России

Американская корпорация ExxonMobil ведет закрытые переговоры с «Роснефтью» о возобновлении разработки нефтяного месторождения «Сахалин-1». Об этом информирует The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Как сообщают источники, старший вице-президент корпорации Нил Чепмен обсуждал возможность возвращения к разработке месторождения при условии разрешения правительств США и России в рамках мирного процесса в Украине. О встрече знали лишь несколько человек.

Отмечается, что в последние несколько недель гендиректор Exxon Даррен Вудс обсудил с Дональдом Трампом возможное возобновление деятельности компании в России.

По словам источника, во время президентства Джо Байдена и администрации Трампа, Exxon и другие компании получили разрешение США и лицензии от Министерства финансов на проведение переговоров о заблокированных активах с российскими партнерами.

Первый раунд переговоров состоялся вскоре после выхода Exxon из России в 2022 году - говорится в сообщении издания.

Высокопоставленный представитель администрации отметил, что одновременно с этим, руководство компании обратилось к правительству США с просьбой о поддержке в случае возвращения в Россию и получило поддержку.

Как пишет WSJ, переговоры между Exxon и «Роснефтью» о возобновлении партнерства активизировались примерно в январе 2025 года, после инаугурации Трампа.

В феврале высокопоставленные представители правительств США и России провели публичную встречу в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), чтобы начать переговоры о прекращении войны. Тогда Россия пообещала американским компаниям инвестиционные возможности, в частности в разработке энергетических ресурсов Арктики.

По информации некоторых лиц, осведомленных о ходе переговоров, Чепмен из Exxon и генеральный директор «Роснефти» Игорь Сечин, провели закрытую встречу в столице Катара Дохе. Сечин находится под санкциями США и американцам преимущественно запрещено иметь с ним дела без лицензии Министерства финансов, которую получила Exxon.

В WSJ сообщили, что одно из препятствий для возвращения корпорации в Россию диктатор Владимир Путин устранил во время саммита на Аляске - он подписал указ, разрешающий иностранным компаниям владеть акциями российской фирмы, которая управляла Сахалином после ухода Exxon.

Условия включают поставку оборудования и запасных частей из-за рубежа, а также лоббирование отмены санкций.

Возвращение Exxon, вероятно, будет зависеть от условий, которые предложит Россия. Компания стремится компенсировать убытки от выхода из Сахалина - пишет The Wall Street Journal.

Высокопоставленный представитель администрации заявил, что одновременно с этим, руководство компании обратилось к правительству США с просьбой о поддержке в случае возвращения в Россию и получило положительный ответ.

В то же время, в WSJ допускают, что если Exxon вернется, она столкнется с другой средой для ведения бизнеса.

Экономика РФ замедлилась под давлением санкций, высоких процентных ставок и инфляции, а конфискация активов государством является обычным делом. Кроме того, в условиях войны Кремль еще больше усилил контроль над огромной энергетической отраслью страны.

По данным The Wall Street Journal, рынок российской нефти изменился. Европа отказалась от российского сырья, а нефтеперерабатывающие заводы в Индии и Китае охотно ее скупают. Трейдеры, которые покупают и продают нефть, в основном делают это через непрозрачные компании в Объединенных Арабских Эмиратах.

