В 2026 году ожидается резкое падение цен на нефть – прогноз Международного агентства

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Международное энергетическое агентство прогнозирует резкое падение цен на нефть в 2026 году из-за избытка предложения и снижения спроса. Цена барреля Brent может упасть до 58 долларов, что повлияет на стоимость бензина.

В 2026 году ожидается резкое падение цен на нефть – прогноз Международного агентства

Мировые рынки нефти движутся к рекордному профициту в следующем году. В 2026 году, по данным Международного энергетического агентства (МЭА; IEA), будет наблюдаться избыток предложения и падение спроса, передает УНН.

Детали

Международное энергетическое агентство (МЭА; IEA) заявило, что мировые рынки нефти движутся к рекордному профициту в 2026 году. При этом рост спроса замедляется, а предложения растут. 

Отчет агентства указывает, что из-за тенденции, ведущей к избытку предложения и падению спроса, в следующем году весьма вероятно резкое падение цен на нефть.

Последние данные указывают на слабый спрос в крупных экономиках. Учитывая, что потребительское доверие остается слабым, значительное восстановление в настоящее время кажется маловероятным

- говорится в отчете, опубликованном в среду.

По данным IEA, цена барреля нефти Brent из Северного моря, которая является мировым эталоном, упадет до 58 долларов в следующем году. В этом году цена находится на уровне близком к 69 долларам в среднем. Это может привести к снижению цен на бензин, хотя акцизы также играют важную роль на этом уровне.

Швейцария присоединилась к новым санкциям ЕС против РФ: снизила ценовой потолок на нефть12.08.25, 19:18 • 2562 просмотра

Отметим, что организация стран-экспортеров нефти и ее союзники (ОПЕК+) решили увеличить добычу. В энергетическом агентстве тем временем делают вывод, что ситуация движется к "рекордному излишку сырой нефти".

Напомним

В 2024 году Международное энергетическое агентство прогнозировало падение потребления нефти; а в 2025 году - формирование избытка сырья. Агентство указывало на замедление роста спроса на сырую нефть из-за использования источников энергии с меньшими выбросами.

Игорь Тележников

