Швейцария присоединилась к новым санкциям ЕС против РФ: снизила ценовой потолок на нефть

Швейцария присоединилась к 18-му пакету санкций Европейского Союза против России, но с рядом оговорок. Соответствующее решение вступит в силу 12 августа, сообщается в пресс-релизе Федерального совета Швейцарии, пишет УНН.

Детали

В частности, правительство страны добавило в санкционные списки еще 14 физических лиц и 41 организацию. Санкции в отношении них предусматривают замораживание активов и запрет на предоставление экономических ресурсов, а также запрет на въезд в Швейцарию и транзит через нее.

Также под санкции попали 105 судов так называемого "теневого флота" России, швейцарским компаниям запрещено предоставлять им услуги. Кроме того, Швейцария решила присоединиться к предложенному ЕС сниженному лимиту цены на экспорт российской нефти на уровне 47,6 долларов за баррель, который вступит в силу с 3 сентября. Отдельно страна усилит экспортный контроль в отношении 26 компаний.

Дополнение

