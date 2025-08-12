$41.450.06
Эксклюзив
15:14 • 16101 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
14:45 • 16637 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
13:48 • 34578 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
13:29 • 24173 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12:50 • 26402 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12:25 • 53487 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
11:50 • 51951 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
12 августа, 09:50 • 53380 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
12 августа, 09:30 • 25758 просмотра
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
12 августа, 09:00 • 18553 просмотра
"Поддерживаем решимость Трампа и должны выйти на позиции, что не дадут рф обмануть мир": Зеленский поблагодарил лидеров Европы и раскрыл планы россии
Швейцария присоединилась к новым санкциям ЕС против РФ: снизила ценовой потолок на нефть

Киев • УНН

 • 90 просмотра

Швейцария присоединилась к 18-му пакету санкций ЕС против России с рядом оговорок, который вступит в силу 12 августа. Страна добавила 14 физических лиц и 41 организацию в санкционные списки, а также 105 судов «теневого флота» России.

Швейцария присоединилась к новым санкциям ЕС против РФ: снизила ценовой потолок на нефть

Швейцария присоединилась к 18-му пакету санкций Европейского Союза против России, но с рядом оговорок. Соответствующее решение вступит в силу 12 августа, сообщается в пресс-релизе Федерального совета Швейцарии, пишет УНН.

Детали

В частности, правительство страны добавило в санкционные списки еще 14 физических лиц и 41 организацию. Санкции в отношении них предусматривают замораживание активов и запрет на предоставление экономических ресурсов, а также запрет на въезд в Швейцарию и транзит через нее.

Также под санкции попали 105 судов так называемого "теневого флота" России, швейцарским компаниям запрещено предоставлять им услуги. Кроме того, Швейцария решила присоединиться к предложенному ЕС сниженному лимиту цены на экспорт российской нефти на уровне 47,6 долларов за баррель, который вступит в силу с 3 сентября. Отдельно страна усилит экспортный контроль в отношении 26 компаний.

Дополнение

Швейцарские политики рассматривают отмену заказа на истребители F-35A от Lockheed Martin Corp после введения США 39% тарифов. Стоимость сделки до 9,1 миллиарда долларов США стала спорной из-за "недоразумения" относительно цены и таможенного шока.

Швейцария выделит 5 млрд франков на восстановление Украины07.07.25, 20:35 • 1888 просмотров

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Швейцария
Европейский Союз
Соединённые Штаты