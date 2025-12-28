Экс-премьера Молдовы объявили в международный розыск после приговора во Франции

Офис Интерпола в Париже объявил в международный розыск бывшего премьер-министра Молдовы Влада Филата, осужденного во Франции к двум годам заключения по делу об отмывании денег, связанному с коррупцией, пишет УНН со ссылкой на zdg.md.

Запрос был подан 26 декабря. Молдавские правоохранители уже получили его подтверждение. При этом, как пишут местные СМИ, согласно Конституции Молдовы, молдавских граждан нельзя экстрадировать или высылать из страны.

Бывшего премьер-министра Молдовы Влада Филата во Франции приговорили к двум годам заключения по делу об отмывании денег, связанному с коррупцией. Суд также назначил ему штраф в €100 тыс. (около 1,9 млн леев).

По версии следствия, в 2012–2014 годах Филат и его бывшая жена купили несколько объектов недвижимости во Франции через компании и посредника. Следователи считают, что для этого они использовали деньги канадской компании, которая в 2011 году получила контракт на управление Национальной лотереей Молдовы. Подозревается, что именно Филат, который тогда был на посту главы правительства, способствовал этому.

В решении суда говорится о том, что Филат "сознательно скрывал происхождение денег, полученных, по версии суда, в результате коррупции, в период, когда он возглавлял правительство и должен был действовать в пользу общества".

Филат не явился на заседание суда, поэтому суд выдал ордер на его арест и назначил ему штраф в €100 тыс. (около 1,9 млн леев). Его бывшую жену приговорили к 18 месяцам и штрафу в €150 тыс. (около 2,98 млн леев). Кроме того, суд обязал их вместе выплатить Молдове €10 тыс. (около 199 тыс. леев) компенсации морального вреда.