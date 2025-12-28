$41.930.00
Експрем'єра Молдови оголосили в міжнародний розшук після вироку у Франції

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього прем'єр-міністра Молдови Влада Філата, засудженого у Франції до двох років ув'язнення за відмивання грошей. Молдовські правоохоронці підтвердили отримання запиту, проте Конституція країни забороняє екстрадицію своїх громадян.

Експрем'єра Молдови оголосили в міжнародний розшук після вироку у Франції

Офіс Інтерполу в Парижі оголосив у міжнародний розшук колишнього прем'єр-міністра Молдови Влада Філата, засудженого у Франції до двох років ув'язнення у справі про відмивання грошей, пов'язаної з корупцією, пише УНН про це повідомляє zdg.md.

Запит було подано 26 грудня. Молдовські правоохоронці вже отримали його підтвердження. При цьому, як пишуть місцеві ЗМІ, згідно з Конституцією Молдови, молдавських громадян не можна екстрадувати або висилати з країни.

Колишнього прем'єр-міністра Молдови Влада Філата у Франції засудили до двох років ув'язнення у справі про відмивання грошей, пов'язаної з корупцією. Суд також призначив йому штраф €100 тис. (близько 1,9 млн. леїв).

За версією слідства, у 2012–2014 роках Філат та його колишня дружина купили кілька об'єктів нерухомості у Франції через компанії та посередника. Слідчі вважають, що для цього вони використали гроші канадської компанії, яка у 2011 році отримала контракт на управління Національною лотереєю Молдови. Підозрюється, що саме Філат, який тоді був на посаді глави уряду, сприяв цьому.

У рішенні суду йдеться про те, що Філат "свідомо приховував походження грошей, отриманих, за версією суду, внаслідок корупції, у період, коли він очолював уряд і мав діяти на користь суспільства".

Філат не прийшов на засідання суду, тому суд видав ордер на його арешт і призначив йому штраф у €100 тис. (близько 1,9 млн леїв). Його колишню дружину засудили до 18 місяців щодо штрафу €150 тис. (близько 2,98 млн леїв). Крім того, суд зобов'язав їх разом виплатити Молдові €10 тис. (близько 199 тис. леїв) компенсації моральної шкоди.

Євген Царенко

Новини Світу
Нерухомість
Інтерпол
Париж
Франція
Молдова