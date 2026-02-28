Масштабна пожежа спалахнула на НПЗ у краснодарському краї через атаку безпілотників

У ніч на 28 лютого нафтопереробний завод у станиці новоминській краснодарського краю став об'єктом атаки ударних дронів, що призвело до серйозного займання на промисловому об'єкті. За інформацією місцевого оперативного штабу рф, внаслідок падіння безпілотників було уражено один із резервуарів підприємства, після чого вогонь поширився на прилеглу територію. Про це пише УНН.

Деталі

Згідно з повідомленнями у місцевих пабліках, основний удар припав на потужності НПЗ "Албашнефть". Площа займання, за уточненими даними окупаційної влади, склала щонайменше 150 квадратних метрів. До ліквідації пожежі залучили 39 співробітників МНС та 13 одиниць спеціальної техніки, які намагалися локалізувати вогонь у зоні резервуарів, щоб запобігти подальшим вибухам та розливу нафтопродуктів.

Наслідки атаки для паливної інфраструктури регіону

Цей інцидент став черговим у серії успішних ударів по енергетичній інфраструктурі ворога, що забезпечує логістичні потреби окупаційних військ.

Попри спроби російського оперштабу мінімізувати масштаб руйнувань заявами про "падіння уламків", характер пожежі та активне залучення рятувальних підрозділів свідчать про суттєве пошкодження обладнання заводу. Наразі триває оцінка збитків, а роботу підприємства в канівському районі було частково призупинено через загрозу повторних вибухів.

