Масштабна пожежа спалахнула на НПЗ у краснодарському краї через атаку безпілотників

російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 16609 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 23160 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 33061 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 34678 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 38302 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 52686 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 45898 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 39483 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 33611 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 21693 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 19822 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 15026 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 14054 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 8552 перегляди
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo20:06 • 6250 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 14102 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 15070 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 19867 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 21734 перегляди
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Руслан Кравченко
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Кабул
Кандагар
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto18:52 • 5082 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 7074 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 8618 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 26572 перегляди
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп26 лютого, 18:10 • 24005 перегляди
Масштабна пожежа спалахнула на НПЗ у краснодарському краї через атаку безпілотників

Київ • УНН

 • 84 перегляди

У ніч на 28 лютого НПЗ у станиці новоминській краснодарського краю зазнав атаки дронів. Внаслідок падіння безпілотників загорівся резервуар, пожежа охопила 150 квадратних метрів.

Масштабна пожежа спалахнула на НПЗ у краснодарському краї через атаку безпілотників

У ніч на 28 лютого нафтопереробний завод у станиці новоминській краснодарського краю став об'єктом атаки ударних дронів, що призвело до серйозного займання на промисловому об'єкті. За інформацією місцевого оперативного штабу рф, внаслідок падіння безпілотників було уражено один із резервуарів підприємства, після чого вогонь поширився на прилеглу територію. Про це пише УНН.

Деталі

Згідно з повідомленнями у місцевих пабліках, основний удар припав на потужності НПЗ "Албашнефть". Площа займання, за уточненими даними окупаційної влади, склала щонайменше 150 квадратних метрів. До ліквідації пожежі залучили 39 співробітників МНС та 13 одиниць спеціальної техніки, які намагалися локалізувати вогонь у зоні резервуарів, щоб запобігти подальшим вибухам та розливу нафтопродуктів.

Наслідки атаки для паливної інфраструктури регіону

Цей інцидент став черговим у серії успішних ударів по енергетичній інфраструктурі ворога, що забезпечує логістичні потреби окупаційних військ.

Попри спроби російського оперштабу мінімізувати масштаб руйнувань заявами про "падіння уламків", характер пожежі та активне залучення рятувальних підрозділів свідчать про суттєве пошкодження обладнання заводу. Наразі триває оцінка збитків, а роботу підприємства в канівському районі було частково призупинено через загрозу повторних вибухів.

У бєлгород перебої з електроенергією після серії ударів по об’єктах критичної інфраструктури26.02.26, 23:37 • 4706 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
російська пропаганда
Енергетика
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні