У бєлгород перебої з електроенергією після серії ударів по об’єктах критичної інфраструктури

У бєлгороді та районі після атаки 26 лютого зникли електроенергія, водопостачання та тепло. Губернатор повідомив про серйозні пошкодження енергетичних об'єктів, що спричинило критичну ситуацію.
У російському бєлгороді та прилеглому районі зафіксовано повне або часткове зникнення електроенергії, водопостачання та тепла внаслідок масованої атаки ввечері 26 лютого. Місцева влада підтвердила руйнування енергетичних об’єктів, що призвело до критичної ситуації з комунальними послугами для тисяч мешканців регіону. Про це пише УНН.
Деталі
Губернатор бєлгородської області в’ячеслав гладков офіційно заявив про "серйозні пошкодження" інфраструктури, які унеможливили стабільну роботу систем життєзабезпечення міста.
Через знеструмлення насосних станцій та котелень житлові масиви залишилися без води та опалення в нічний час. Наразі аварійні служби намагаються локалізувати наслідки ударів, проте оцінити повний масштаб руйнувань планують пізніше.
У соціальних мережах жителі Бєлгорода масово поширюють кадри знеструмлених кварталів та скаржаться на повну відсутність зв'язку в окремих районах.
Оперативні служби перебувають у стані підвищеної готовності, проте відсутність стабільного енергоживлення ускладнює проведення відновлювальних робіт. Інформація щодо постраждалих на цей момент не надходила.
