19:13 • 4834 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
16:20 • 12272 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 15165 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 16008 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 27414 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47 • 17544 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 81907 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55 • 43625 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 51254 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 64117 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
У бєлгород перебої з електроенергією після серії ударів по об’єктах критичної інфраструктури

Київ • УНН

 • 148 перегляди

У бєлгороді та районі після атаки 26 лютого зникли електроенергія, водопостачання та тепло. Губернатор повідомив про серйозні пошкодження енергетичних об'єктів, що спричинило критичну ситуацію.

У бєлгород перебої з електроенергією після серії ударів по об’єктах критичної інфраструктури

У російському бєлгороді та прилеглому районі зафіксовано повне або часткове зникнення електроенергії, водопостачання та тепла внаслідок масованої атаки ввечері 26 лютого. Місцева влада підтвердила руйнування енергетичних об’єктів, що призвело до критичної ситуації з комунальними послугами для тисяч мешканців регіону. Про це пише УНН.

Деталі

Губернатор бєлгородської області в’ячеслав гладков офіційно заявив про "серйозні пошкодження" інфраструктури, які унеможливили стабільну роботу систем життєзабезпечення міста.

Через знеструмлення насосних станцій та котелень житлові масиви залишилися без води та опалення в нічний час. Наразі аварійні служби намагаються локалізувати наслідки ударів, проте оцінити повний масштаб руйнувань планують пізніше.

Нафтобаза у російських великих луках загорілася після атаки дронів19.02.26, 02:14 • 26494 перегляди

У соціальних мережах жителі Бєлгорода масово поширюють кадри знеструмлених кварталів та скаржаться на повну відсутність зв'язку в окремих районах.

Оперативні служби перебувають у стані підвищеної готовності, проте відсутність стабільного енергоживлення ускладнює проведення відновлювальних робіт. Інформація щодо постраждалих на цей момент не надходила.

У бєлгороді зникло світло після удару по енергетичній інфраструктурі міста23.02.26, 00:42 • 8502 перегляди

Степан Гафтко

Світ
Енергетика
Опалення
Соціальна мережа
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія