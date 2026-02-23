У бєлгороді зникло світло після удару по енергетичній інфраструктурі міста

$43.270.00
19:57 • 5776 перегляди
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
19:22 • 12762 перегляди
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
22 лютого, 14:20 • 21373 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
22 лютого, 13:36 • 28717 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 30389 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 43965 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 50462 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 40950 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 65844 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 70341 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Теракт у Львові 22 лютого - з'явилось відео закладення вибухівкиPhotoVideo22 лютого, 13:04 • 13581 перегляди
Угорщина не припинятиме електропостачання Україні - Сійярто пояснив причини22 лютого, 14:27 • 5268 перегляди
Озброєний чоловік проник у резиденцію Трампа Мар-а-Лаго та був застрелений22 лютого, 14:55 • 20738 перегляди
Кількість постраждалих від нічної атаки рф на Київщину зросла до 17, четверо з них – діти22 лютого, 15:44 • 6872 перегляди
У Мексиці главу картелю Ель Менчо ліквідували сили безпеки, у п'яти штатах почались заворушення19:41 • 11516 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 81078 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 90727 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 98967 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 111155 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 149228 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Олександр Сирський
Ігор Клименко
Україна
Львів
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Сумська область
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 39396 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 41393 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 41626 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 32845 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 35365 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Золото
The Guardian

У бєлгороді зникло світло після удару по енергетичній інфраструктурі міста

Київ • УНН

 • 22 перегляди

У російському бєлгороді значні пошкодження енергосистеми після нічної атаки. Частина міста залишилася без світла, води та опалення через виведення з ладу обладнання.

У бєлгороді зникло світло після удару по енергетичній інфраструктурі міста

У російському Бєлгороді зафіксовано критичні пошкодження ключових об'єктів енергосистеми після атаки на промислові зони міста. Через виведення з ладу обладнання значна частина житлових кварталів залишилася без світла, води та опалення, що змусило місцеву владу ввести надзвичайний режим роботи комунальних служб. Про це повідомляє губернатор регіону в'ячеслав гладков, пише УНН.

Деталі

У результаті (атаки - ред.) є серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури. Є перебої з подачею електроенергії, водопостачання та тепла в будинки жителів

- заявив губернатор бєлгородської області Гладков.

За даними профільних джерел та моніторингових каналів, основний удар припав на електропідстанцію "Фрунзенська", яка забезпечує живлення центральних та південних районів міста. Місцеві мешканці повідомляли про серію потужних вибухів та яскравий спалах, після чого почалася масштабна пожежа на території об'єкта.

Відключення електрики призвело до зупинки насосних станцій та припинення циркуляції теплоносія в системах централізованого опалення, що створює загрозу розморожування мереж у багатоповерхівках.

Нафтобаза у російських великих луках загорілася після атаки дронів19.02.26, 02:14 • 24591 перегляд

Степан Гафтко

Світ
Енергетика
Опалення
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія