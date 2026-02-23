У бєлгороді зникло світло після удару по енергетичній інфраструктурі міста
Київ • УНН
У російському бєлгороді значні пошкодження енергосистеми після нічної атаки. Частина міста залишилася без світла, води та опалення через виведення з ладу обладнання.
У російському Бєлгороді зафіксовано критичні пошкодження ключових об'єктів енергосистеми після атаки на промислові зони міста. Через виведення з ладу обладнання значна частина житлових кварталів залишилася без світла, води та опалення, що змусило місцеву владу ввести надзвичайний режим роботи комунальних служб. Про це повідомляє губернатор регіону в'ячеслав гладков, пише УНН.
Деталі
У результаті (атаки - ред.) є серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури. Є перебої з подачею електроенергії, водопостачання та тепла в будинки жителів
За даними профільних джерел та моніторингових каналів, основний удар припав на електропідстанцію "Фрунзенська", яка забезпечує живлення центральних та південних районів міста. Місцеві мешканці повідомляли про серію потужних вибухів та яскравий спалах, після чого почалася масштабна пожежа на території об'єкта.
Відключення електрики призвело до зупинки насосних станцій та припинення циркуляції теплоносія в системах централізованого опалення, що створює загрозу розморожування мереж у багатоповерхівках.
Нафтобаза у російських великих луках загорілася після атаки дронів19.02.26, 02:14 • 24591 перегляд