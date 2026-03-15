Австралія заявила про надійність постачань СПГ на тлі війни на Близькому Сході

Міністр Мадлен Кінг підтвердила надійність Австралії як постачальника газу на тлі конфлікту в Ормузькій протоці. Країна запускає новий проєкт Скарборо.

Австралія намагається зміцнити свою роль стабільного постачальника зрідженого природного газу на тлі перебоїв на світових енергетичних ринках через війну на Близькому Сході. Через конфлікт між США, Ізраїлем та Іраном поставки енергоносіїв через Ормузьку протоку значно скоротилися, а ціни на нафту і газ різко зросли. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Міністр ресурсів Австралії Мадлен Кінг заявила на Індо-Тихоокеанському форумі енергетичної безпеки в Токіо, що нинішня ситуація показала вразливість глобальних енергетичних ланцюгів постачання.

Австралія, навпаки, залишається надійним та довіреним постачальником

– наголосила вона, закликавши партнерів збільшувати інвестиції в австралійську енергетичну галузь.

Зміни на світовому ринку газу

Через нестабільність у регіоні покупці СПГ почали переглядати свої енергетичні портфелі. Деякі японські компанії вже продали частки в австралійських газових проєктах, а частина інвесторів переорієнтовується на нові ринки.

Попри це Австралія планує запуск великого проєкту з виробництва СПГ на родовищі Скарборо, який має почати роботу пізніше цього року. На тлі конфлікту в регіоні також спостерігається перерозподіл світових потоків газу – частина поставок, що раніше йшли до Європи, перенаправляється до Азії.

Світові ціни на газ та вугілля стрімко злітають слідом за нафтою на тлі енергетичної кризи через війну в Ірані09.03.26, 11:09 • 5735 переглядiв

