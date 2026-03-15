Австралия заявила о надежности поставок СПГ на фоне войны на Ближнем Востоке
Киев • УНН
Министр Мадлен Кинг подтвердила надежность Австралии как поставщика газа на фоне конфликта в Ормузском проливе. Страна запускает новый проект Скарборо.
Австралия пытается укрепить свою роль стабильного поставщика сжиженного природного газа на фоне перебоев на мировых энергетических рынках из-за войны на Ближнем Востоке. Из-за конфликта между США, Израилем и Ираном поставки энергоносителей через Ормузский пролив значительно сократились, а цены на нефть и газ резко выросли. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Министр ресурсов Австралии Мадлен Кинг заявила на Индо-Тихоокеанском форуме энергетической безопасности в Токио, что нынешняя ситуация показала уязвимость глобальных энергетических цепей поставок.
Австралия, напротив, остается надежным и доверенным поставщиком
Изменения на мировом рынке газа
Из-за нестабильности в регионе покупатели СПГ начали пересматривать свои энергетические портфели. Некоторые японские компании уже продали доли в австралийских газовых проектах, а часть инвесторов переориентируется на новые рынки.
Несмотря на это, Австралия планирует запуск крупного проекта по производству СПГ на месторождении Скарборо, который должен начать работу позднее в этом году. На фоне конфликта в регионе также наблюдается перераспределение мировых потоков газа – часть поставок, ранее шедших в Европу, перенаправляется в Азию.
