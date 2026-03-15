Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Австралия заявила о надежности поставок СПГ на фоне войны на Ближнем Востоке

Киев • УНН

 • 1254 просмотра

Министр Мадлен Кинг подтвердила надежность Австралии как поставщика газа на фоне конфликта в Ормузском проливе. Страна запускает новый проект Скарборо.

Австралия пытается укрепить свою роль стабильного поставщика сжиженного природного газа на фоне перебоев на мировых энергетических рынках из-за войны на Ближнем Востоке. Из-за конфликта между США, Израилем и Ираном поставки энергоносителей через Ормузский пролив значительно сократились, а цены на нефть и газ резко выросли. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Министр ресурсов Австралии Мадлен Кинг заявила на Индо-Тихоокеанском форуме энергетической безопасности в Токио, что нынешняя ситуация показала уязвимость глобальных энергетических цепей поставок.

Австралия, напротив, остается надежным и доверенным поставщиком

– подчеркнула она, призвав партнеров увеличивать инвестиции в австралийскую энергетическую отрасль.

Изменения на мировом рынке газа

Из-за нестабильности в регионе покупатели СПГ начали пересматривать свои энергетические портфели. Некоторые японские компании уже продали доли в австралийских газовых проектах, а часть инвесторов переориентируется на новые рынки.

Несмотря на это, Австралия планирует запуск крупного проекта по производству СПГ на месторождении Скарборо, который должен начать работу позднее в этом году. На фоне конфликта в регионе также наблюдается перераспределение мировых потоков газа – часть поставок, ранее шедших в Европу, перенаправляется в Азию.

Степан Гафтко

