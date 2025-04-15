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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 161251 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139380 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142118 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136371 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136139 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196737 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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12:27 • 5016 перегляди

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Туризм у Європі призводить до дефіциту житла, витісняючи місцевих жителів. У Італії, Португалії та Іспанії жителі міст протестують з вимогою заборонити платформи здачі в оренду, подібні до Airbnb.

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Репер Каньє Вест поїхав до Токіо після суперечок з Кім Кардаш'ян щодо музичної співпраці їхньої дочки Норт з Playboi Carti. Вест розкритикував Carti та заявив, що чоловік має останнє слово щодо дітей.

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Tesla запустить роботаксі у США: Маск розкрив плани на найближчі роки

Tesla планує запустити сервіс безпілотних таксі в Остіні влітку 2025 року. Компанія також анонсувала випуск робота Optimus та масштабне виробництво "кібертаксі" до 2026 року.

Новини Світу • 30 січня, 08:02 • 26375 перегляди

Мільйон людей на Таймс-сквер: як Нью-Йорк зустрів 2025 рік

На Таймс-сквер у Нью-Йорку зібрався мільйон людей для святкування Нового року з традиційним падінням святкової кулі. Незважаючи на дощ та посилені заходи безпеки, шоу включало виступи зірок та тонну конфетті.

Новини Світу • 1 січня, 07:53 • 25253 перегляди

Токіо і Сеул вриваються у Новий рік: традиційний дзвін та скасовані святкування

Японія відзначила Новий рік традиційним дзвоном у храмі Токудай-дзі. Південна Корея скасувала святкові вистави через авіакатастрофу Boeing 737, що забрала життя 179 осіб.

Новини Світу • 31 грудня, 15:11 • 24381 перегляди

Зірка "Ромео і Джульєтти" пішла з життя у 73 роки

Британська акторка Олівія Гассі померла у своєму будинку 27 грудня. За свою кар'єру вона знялася у понад 50 проектах, включаючи культову роль Джульєтти у 15-річному віці.

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Зонд Parker Solar Probe від NASA готується до прольоту повз Сонце напередодні Різдва

Сонячний зонд Parker Solar Probe від NASA наблизиться до Сонця на рекордну відстань 6,2 млн км 24 грудня. Апарат рухатиметься зі швидкістю 690 000 км/год при температурі щита 930°C.

Новини Світу • 24 грудня, 11:02 • 14043 перегляди

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Waymo почне тестувати безпілотні таксі в Токіо на початку 2025 року у співпраці з GO та Nihon Kotsu. Тестування охопить сім ключових районів міста та стане першим досвідом компанії з лівостороннім рухом.

Новини Світу • 17 грудня, 06:45 • 16797 перегляди

Померла японська актриса і співачка Міхо Накаяма: ікона J-Pop музики 80-90-их, зірка фільму "Любовний лист"

Японська актриса і співачка Міхо Накаяма померла у віці 54 років у своєму будинку в Токіо. Її тіло виявили у ванній кімнаті після того, як вона не з'явилася на роботі.

Новини Світу • 6 грудня, 12:59 • 17046 перегляди

Засновник Alibaba Джек Ма повертається до штаб-квартири компанії у Китаї

Засновник Alibaba Джек Ма здійснив рідкісний публічний візит до штаб-квартири компанії в Китаї. Його повернення відбувається на тлі спроб Пекіну відновити довіру до приватного сектору після тривалого тиску на технологічні компанії.

Новини Світу • 29 листопада, 20:53 • 23079 перегляди

Японська майстриня манікюру перетворює пластикові відходи на екологічні мистецькі нігті

Наомі Арімото з Японії збирає пластикові відходи на пляжі та використовує їх для декору нігтів у своєму салоні. Майстриня прагне привернути увагу до проблеми забруднення через креативний підхід до манікюру.

Новини Світу • 20 листопада, 01:59 • 16300 перегляди

Україна і Японія підписали угоду про посилення взаємодії у сфері безпеки

Україна і Японія підписали угоду про посилення взаємодії у сфері безпеки інформації. Японія надала Україні допомогу на 12,1 млрд доларів та планує виділити ще 3 млрд із заморожених російських активів.

Війна • 16 листопада, 20:01 • 44315 перегляди

Американець заарештований в Японії: 65-річний турист пошкодив священні ворота храму

У Токіо заарештували американського туриста за вандалізм у храмі Мейдзі Джінгу. Інцидент стався на тлі зростання випадків неналежної поведінки туристів у Японії, яка прийняла майже 27 мільйонів відвідувачів у 2023 році.

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Прем'єр Японії заснув під час голосування за власне переобрання

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Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив про необхідність реакції на залучення північнокорейських військ у війну. Він приїхав на переговори з високопосадовцями під час візитів до Японії та Південної Кореї.

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Японський стартап Sakana AI, стратегічний партнер NVIDIA, готує запуск першого AI-продукту у 2025 році

Токійська компанія Sakana AI, що підтримується Nvidia, планує випустити свій перший комерційний AI-продукт у 2025 році. Стартап розробляє технологію ШІ для генерації тексту, зображень, відео та коду.

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Скорочення викидів вуглецю "на милі не дотягує" до цілі 2030 року - ООН

Концентрація трьох основних парникових газів досягла нових максимумів у 2023 році. Поточні заходи призведуть лише до зниження викидів на 2,6% до 2030 року замість необхідних 43%.

Суспільство • 28 жовтня, 12:18 • 16960 перегляди

ШІ набуде людської форми - віцепрезидент Nvidia

Представник Nvidia заявив про майбутню "людську форму" штучного інтелекту. За його словами, японські технології сприятимуть розвитку ШІ не лише у створенні гуманоїдів, але й в реальних операціях.

Новини Світу • 28 жовтня, 06:51 • 14525 перегляди

У Токіо чоловік закидав коктейлями Молотова штаб-квартиру правлячої партії

У Токіо 49-річний чоловік кинув кілька пляшок із запальною сумішшю до будівлі штаб-квартири Ліберально-демократичної партії Японії. Напад стався за 8 днів до дострокових парламентських виборів на тлі корупційних скандалів у партії.

Новини Світу • 19 жовтня, 02:32 • 21501 перегляди

Пошуком наземних мін в Україні займуться японські дрони

Японська компанія Prodrone планує відкрити бізнес з виявлення наземних мін в Україні за допомогою дронів. Проект планують комерціалізувати до 2025 фінансового року у співпраці з токійською консалтинговою фірмою Padeco.

Війна • 17 жовтня, 08:14 • 27272 перегляди

П’ять захоплюючих японських фільмів: що подивитися цими осінніми вихідними

УНН пропонує підбірку з п'яти японських фільмів різних жанрів для перегляду на вихідних. Серед них драми, бойовики та фантастика, що розкривають теми сім'ї, справедливості та самопізнання.

Суспільство • 11 жовтня, 19:37 • 96106 перегляди

Проблеми надмірного туризму: популярні райони Токіо заборонили вживання алкоголю на вулицях

Райони Сібуя та Шіндзюку в Токіо заборонили вживання алкоголю на вулицях для боротьби з проблемами надмірного туризму. Заборона діє постійно в Сібуї та на свята в Шінджюку.

Новини Світу • 9 жовтня, 08:24 • 112960 перегляди

Через зміни клімату у Токіо розширюють величезний комплекс підземних резервуарів для збору дощової води

У Токіо модернізують систему підземних тунелів для збору дощової води через посилення опадів. Проект вартістю 1,63 млрд доларів запобігає затопленню, але потребує розширення через зростання кількості екстремальних опадів.

Новини Світу • 3 жовтня, 08:12 • 12800 перегляди

Японський винищувач перехопив російський військовий літак та випустив сигнальні ракети

Російський літак Іл-38 тричі порушив повітряний простір Японії 23 вересня. У відповідь японські винищувачі вперше застосували сигнальні ракети, а Токіо подало жорсткий протест російському уряду.

Новини Світу • 23 вересня, 15:33 • 18080 перегляди

Китайська плавчиня Чжан Юфей виграла найбільше медалей на Олімпіаді в Парижі

Чжан Юфей виборола шість олімпійських нагород на Іграх у Парижі, ставши найуспішнішою спортсменкою турніру. Француз Леон Маршан лідирує за кількістю золотих медалей, здобувши п'ять нагород.

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Прем'єр-міністр Японії скасував поїздку за кордон через ризик великого землетрусу

Фуміо Кісіда відмінив візит до Центральної Азії через підвищену ймовірність руйнівного землетрусу в Японії. Експерти попередили про можливий мегаземлетрус, прем'єр вирішив залишитися в країні для управління кризою.

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Олімпіада-2024: розклад виступів українських спортсменів на 8 серпня

8 серпня українські олімпійці виступлять у художній гімнастиці, скелелазінні, веслуванні, п'ятиборстві, боротьбі та важкій атлетиці. Напередодні Олександр Хижняк здобув золоту медаль з боксу.

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