Туризм у Європі призводить до дефіциту житла, витісняючи місцевих жителів. У Італії, Португалії та Іспанії жителі міст протестують з вимогою заборонити платформи здачі в оренду, подібні до Airbnb.
Нарухіто та Масако вклонилися меморіалу, відзначивши 80-ті роковини битви за Іводзіму. Острів, де загинули тисячі солдатів, закритий для цивільних.
Репер Каньє Вест поїхав до Токіо після суперечок з Кім Кардаш'ян щодо музичної співпраці їхньої дочки Норт з Playboi Carti. Вест розкритикував Carti та заявив, що чоловік має останнє слово щодо дітей.
Японія створила Об’єднане оперативне командування для кращої координації військ. Це відповідь на виклики з боку Китаю та Північної Кореї, а також зміцнення партнерства зі США.
Tesla планує запустити сервіс безпілотних таксі в Остіні влітку 2025 року. Компанія також анонсувала випуск робота Optimus та масштабне виробництво "кібертаксі" до 2026 року.
На Таймс-сквер у Нью-Йорку зібрався мільйон людей для святкування Нового року з традиційним падінням святкової кулі. Незважаючи на дощ та посилені заходи безпеки, шоу включало виступи зірок та тонну конфетті.
Японія відзначила Новий рік традиційним дзвоном у храмі Токудай-дзі. Південна Корея скасувала святкові вистави через авіакатастрофу Boeing 737, що забрала життя 179 осіб.
Британська акторка Олівія Гассі померла у своєму будинку 27 грудня. За свою кар'єру вона знялася у понад 50 проектах, включаючи культову роль Джульєтти у 15-річному віці.
Сонячний зонд Parker Solar Probe від NASA наблизиться до Сонця на рекордну відстань 6,2 млн км 24 грудня. Апарат рухатиметься зі швидкістю 690 000 км/год при температурі щита 930°C.
Waymo почне тестувати безпілотні таксі в Токіо на початку 2025 року у співпраці з GO та Nihon Kotsu. Тестування охопить сім ключових районів міста та стане першим досвідом компанії з лівостороннім рухом.
Японська актриса і співачка Міхо Накаяма померла у віці 54 років у своєму будинку в Токіо. Її тіло виявили у ванній кімнаті після того, як вона не з'явилася на роботі.
Засновник Alibaba Джек Ма здійснив рідкісний публічний візит до штаб-квартири компанії в Китаї. Його повернення відбувається на тлі спроб Пекіну відновити довіру до приватного сектору після тривалого тиску на технологічні компанії.
Наомі Арімото з Японії збирає пластикові відходи на пляжі та використовує їх для декору нігтів у своєму салоні. Майстриня прагне привернути увагу до проблеми забруднення через креативний підхід до манікюру.
Україна і Японія підписали угоду про посилення взаємодії у сфері безпеки інформації. Японія надала Україні допомогу на 12,1 млрд доларів та планує виділити ще 3 млрд із заморожених російських активів.
У Токіо заарештували американського туриста за вандалізм у храмі Мейдзі Джінгу. Інцидент стався на тлі зростання випадків неналежної поведінки туристів у Японії, яка прийняла майже 27 мільйонів відвідувачів у 2023 році.
Сігеру Ісіба задрімав під час парламентського голосування за його кандидатуру на посаду прем'єр-міністра Японії. Прес-секретар пояснив інцидент дією сильних ліків від застуди.
Президент Sony повідомив про успішні продажі PlayStation 5 Pro, незважаючи на високу ціну. Компанія досягла 77,7 млн продажів ігор та збільшила базу користувачів PlayStation Network до 116 млн.
Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив про необхідність реакції на залучення північнокорейських військ у війну. Він приїхав на переговори з високопосадовцями під час візитів до Японії та Південної Кореї.
Токійська компанія Sakana AI, що підтримується Nvidia, планує випустити свій перший комерційний AI-продукт у 2025 році. Стартап розробляє технологію ШІ для генерації тексту, зображень, відео та коду.
Концентрація трьох основних парникових газів досягла нових максимумів у 2023 році. Поточні заходи призведуть лише до зниження викидів на 2,6% до 2030 року замість необхідних 43%.
Представник Nvidia заявив про майбутню "людську форму" штучного інтелекту. За його словами, японські технології сприятимуть розвитку ШІ не лише у створенні гуманоїдів, але й в реальних операціях.
У Токіо 49-річний чоловік кинув кілька пляшок із запальною сумішшю до будівлі штаб-квартири Ліберально-демократичної партії Японії. Напад стався за 8 днів до дострокових парламентських виборів на тлі корупційних скандалів у партії.
Японська компанія Prodrone планує відкрити бізнес з виявлення наземних мін в Україні за допомогою дронів. Проект планують комерціалізувати до 2025 фінансового року у співпраці з токійською консалтинговою фірмою Padeco.
УНН пропонує підбірку з п'яти японських фільмів різних жанрів для перегляду на вихідних. Серед них драми, бойовики та фантастика, що розкривають теми сім'ї, справедливості та самопізнання.
Райони Сібуя та Шіндзюку в Токіо заборонили вживання алкоголю на вулицях для боротьби з проблемами надмірного туризму. Заборона діє постійно в Сібуї та на свята в Шінджюку.
У Токіо модернізують систему підземних тунелів для збору дощової води через посилення опадів. Проект вартістю 1,63 млрд доларів запобігає затопленню, але потребує розширення через зростання кількості екстремальних опадів.
Російський літак Іл-38 тричі порушив повітряний простір Японії 23 вересня. У відповідь японські винищувачі вперше застосували сигнальні ракети, а Токіо подало жорсткий протест російському уряду.
Чжан Юфей виборола шість олімпійських нагород на Іграх у Парижі, ставши найуспішнішою спортсменкою турніру. Француз Леон Маршан лідирує за кількістю золотих медалей, здобувши п'ять нагород.
Фуміо Кісіда відмінив візит до Центральної Азії через підвищену ймовірність руйнівного землетрусу в Японії. Експерти попередили про можливий мегаземлетрус, прем'єр вирішив залишитися в країні для управління кризою.
8 серпня українські олімпійці виступлять у художній гімнастиці, скелелазінні, веслуванні, п'ятиборстві, боротьбі та важкій атлетиці. Напередодні Олександр Хижняк здобув золоту медаль з боксу.