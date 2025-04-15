Скорочення викидів вуглецю "на милі не дотягує" до цілі 2030 року - ООН

Концентрація трьох основних парникових газів досягла нових максимумів у 2023 році. Поточні заходи призведуть лише до зниження викидів на 2,6% до 2030 року замість необхідних 43%.