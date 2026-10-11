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Ім'я Ярослави Магучіх увічнили в космосі: на честь українки назвали астероїд біля Юпітера

Київ • УНН

 • 1116 перегляди

Астероїд (57915) Mahuchikh назвали на честь олімпійської чемпіонки Ярослави Магучіх. Небесне тіло належить до троянців Юпітера.

Ім'я Ярослави Магучіх увічнили в космосі: на честь українки назвали астероїд біля Юпітера

На честь української олімпійської чемпіонки та світової рекордсменки зі стрибків у висоту Ярослави Магучіх назвали астероїд, який рухається поблизу орбіти Юпітера. Небесне тіло отримало офіційну назву (57915) Mahuchikh ще у серпні 2025 року. Про це повідомила Федерація легкої атлетики України з посиланням на бюлетень WGSBN, пише УНН.

Деталі

Астероїд відкрили 9 березня 2002 року на горі Бігелоу в американському штаті Аризона під час досліджень у межах проєкту Catalina Sky Survey. Спочатку він мав позначення 2002 EB110.

У міжнародному астрономічному каталозі зазначили головні досягнення українки: золото Олімпіади-2024 у Парижі, бронзу Ігор у Токіо та світовий рекорд у стрибках у висоту – 2,10 метра.

Що відомо про астероїд Магучіх

Небесне тіло належить до троянських астероїдів Юпітера групи L4. Вони обертаються навколо Сонця поблизу орбіти газового гіганта, приблизно на 60 градусів попереду нього.

Цікаво, що Магучіх не перша українська спортсменка, чиє ім'я отримав космічний об'єкт. Раніше на честь братів Віталія та Володимира Кличків назвали астероїд (212723) Klitschko.

Крім того, 7 жовтня 2026 року в Києві на "Площі зірок" відкрили символічну зірку на честь Ярослави Магучіх.

Нагадаємо

У Києві відкрили зірки Ярослави Магучих, Григорія Крісса, Сергія Дзінзірука та Олександри Кононової. Магучих подякувала захисникам України.

Степан Гафтко

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