У Києві з'явилася зірка Ярослави Магучіх - де її можна побачити

У столиці відкрили нові зірки на "Площі зірок". Свою зірку отримала олімпійська чемпіонка, абсолютна чемпіонка світу, володарка світового рекорду, чемпіонка світу та Європи Ярослава Магучіх, передає УНН із посиланням на Федерацію легкої атлетики.

"Для мене велика честь отримати власну зірку в серці Києва. І цей особливий момент мені хочеться розділити з усіма, хто підтримує мене на моєму шляху. Особлива вдячність нашим захисникам і захисницям, завдяки яким ми маємо можливість жити, працювати, мріяти та досягати нових вершин. Це надихає рухатися вперед і прославляти Україну", – поділилася Ярослава Магучіх.

Мріяла тримати цей трофей у своїх руках - Магучіх після перемоги на Абсолютному чемпіонаті світу

Також було відкрито зірки олімпійського чемпіона з фехтування Григорія Крісса, чемпіона світу з боксу за версією WBO Сергія Дзінзірука і багаторазової чемпіонки Паралімпійських ігор Олександри Кононової.

До урочистої події долучилася президентка Федерації легкої атлетики України Ольга Саладуха, яка особисто привітала Ярославу Магучіх.

Додамо

"Площа зірок" у Києві розташована у центрі міста — на розі бульвару Лесі Українки, вулиці Еспланадної та Спортивної площі (поряд зі станцією метро "Палац Спорту").

