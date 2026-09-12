Мріяла тримати цей трофей у своїх руках - Магучіх після перемоги на Абсолютному чемпіонаті світу

Після історичної перемоги на Абсолютному чемпіонаті світу в Будапешті стрибунка у висоту Ярослава Магучіх поділилася враженнями з організаторами змагань. Про це повідомляє Федерація легкої атлетики України, інформує УНН.

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За словами Магучіх, вона мріяла тримати цей трофей у своїх руках.

Коли всі спортсмени отримали ці прекрасні браслети для Абсолютного чемпіонату світу, я хотіла мати змогу покласти свій на трофей, привезти його додому, в Україну, й поставити разом з усіма кубками "Діамантової ліги" та іншими нагородами - зізналася спорсменка.

Вона розповіла, що їй подобається змагатися в Будапешті, адже тут вона здобула свій перший титул чемпіонки світу, а тепер на цьому ж стадіоні "творю історію, ставши першою переможницею абсолютного чемпіонату світу".

Цей сезон був для мене достатньо хорошим, але, чесно кажучи, очікувала трохи більшого. Саме тому сьогодні зробила все можливе, щоб завершити його на такій позитивній ноті - зазначила Магучіх.

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Вона додала, що її сезон завершено, тепер вона хоче "взяти дуже коротку відпустку, провести її десь біля моря, а потім повернутися додому - вже так сильно за ним сумую".

Нагадаємо

Українка Ярослава Магучіх здобула золото Абсолютного чемпіонату світу. Переможний результат у жіночих стрибках у висоту - 1,99 м.

Магучіх стала другою у фіналі "Діамантової ліги" в Брюсселі