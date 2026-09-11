Зло повинне бути покаране - Зеленський вшанував пам'ять жертв теракту 11 вересня

На будь-якого ворога й терориста, якщо люди хочуть зберегти свою цивілізацію, свій вибір по захисту прав, свобод, цінностей, повинна бути відповідь. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський, вшановуючи пам'ять жертв теракту 11 вересня у США, передає УНН.

Сьогодні важливий день – день сильних людей – і в той самий час достатньо трагічний. Двадцять п’ять років тому 11 вересня було завдано удару по людях. Страшний удар, трагедія у Сполучених Штатах Америки. Загинуло близько 3 тисячі людей із 90 країн світу, у тому числі українці. Шана всім героям, котрі тоді робили все, щоб зберегти життя іншим. Поліцейські та пожежники й просто небайдужі люди, серед них і ті, хто мав українське походження. Висловлюємо шану, повагу, співчуття - зазначив Зеленський.

Президент України наголосив, що тоді НАТО показало свою силу. І це дуже важливо, що була відповідь на тероризм, застосована стаття 5.

Це говорить про те, що на будь-якого ворога й терориста, якщо люди хочуть зберегти свою цивілізацію, свій вибір по захисту прав, свобод, цінностей, повинна бути відповідь. Бо зло повинне бути покаране - резюмував Президент.

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