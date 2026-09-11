Зло повинне бути покаране - Зеленський вшанував пам'ять жертв теракту 11 вересня
Київ • УНН
Зеленський вшанував жертв теракту 11 вересня, де загинули близько 3 тисяч людей із 90 країн. Він наголосив на відповіді злу.
На будь-якого ворога й терориста, якщо люди хочуть зберегти свою цивілізацію, свій вибір по захисту прав, свобод, цінностей, повинна бути відповідь. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський, вшановуючи пам'ять жертв теракту 11 вересня у США, передає УНН.
Сьогодні важливий день – день сильних людей – і в той самий час достатньо трагічний. Двадцять п’ять років тому 11 вересня було завдано удару по людях. Страшний удар, трагедія у Сполучених Штатах Америки. Загинуло близько 3 тисячі людей із 90 країн світу, у тому числі українці. Шана всім героям, котрі тоді робили все, щоб зберегти життя іншим. Поліцейські та пожежники й просто небайдужі люди, серед них і ті, хто мав українське походження. Висловлюємо шану, повагу, співчуття
Президент України наголосив, що тоді НАТО показало свою силу. І це дуже важливо, що була відповідь на тероризм, застосована стаття 5.
Це говорить про те, що на будь-якого ворога й терориста, якщо люди хочуть зберегти свою цивілізацію, свій вибір по захисту прав, свобод, цінностей, повинна бути відповідь. Бо зло повинне бути покаране
25 років трагедії 11 вересня: як це було і що змінилося у світі11.09.26, 13:06 • 32657 переглядiв