росія вкладає значні ресурси в ІПСО, щоб Україна та Польща сприймали одна одну як ворогів - СЕО Fire Point

росія вкладає значні кошти та ресурси у інформаційні операції, спрямовані на те, щоб Україна і Польща сприймали одна одну як ворогів. Про це заявила СЕО провідної української оборонної компанії Fire Point Ірина Терех під час панельної дискусії в рамках Міжнародної виставки оборонної промисловості MSPO у польському місті Кельце, передає кореспондент УНН.

Ми сьогодні в Польщі й багато чуємо про суперечки в українсько-польських відносинах, зокрема в інтернеті. Але я не знаю жодного поляка, з яким ми контактуємо, хто був би частиною цієї суперечки. І з того, що я бачу, росія вкладає величезні кошти й ресурси в те, щоб Україна та Польща сприймали одна одну як ворогів. І що ще гірше - щоб ми самі почувалися ворогами. Я дуже хочу, щоб ви були обережними. Ми воюємо ракетами, дронами, зброєю - у різних сферах. Але ми постійно забуваємо про надзвичайно важливий психологічний вимір - сказала Ірина Терех.

Вона наголосила, що у війні важливо враховувати не лише військовий, а й психологічний та когнітивний виміри.

Ми маємо бути надзвичайно уважними до інформації, яку споживаємо, і до того, хто може бути зацікавлений у тому, щоб ця інформація циркулювала в наших головах - додала СЕО Fire Point.

Окрім того, на пресконференції в Польщі Ірина Терех зазначила, що компанія Fire Point регулярно відслідковує медіаатаки, і приблизно у 90% випадків простежується їхнє походження саме з росії.

З одного боку, якщо позитивно на це дивитися - це висока оцінка нашої ефективності і те, як ми не даємо їм спокійно жити. З іншого боку - ми бачимо, що українці, будучи втомлені і будучи на емоціях, дуже часто підхоплюють також ці наративи. Тому тут скоріше треба бути критичнішим до свого інформаційного простору - пояснила вона.

За її словами, ІПСО часто мають характерні ознаки: вони апелюють до сильних емоцій, викликають збудження та концентрують увагу на гострій проблемі. Водночас сама проблема може бути реальною та важливою, що ускладнює розпізнавання маніпуляції.

Ірина Терех також зазначила, що росія значно випереджає Україну та західних партнерів у розвитку технологій інформаційно-психологічних операцій і пропаганди.

Додамо

росія системно використовує інформаційні операції та дезінформацію як один із інструментів ведення війни проти України. Зокрема, у росії регулярно заявляють про збиття українських далекобійних дронів та ракет, малюючи при цьому захмарні цифри.

Водночас твердження про майже стовідсоткову ефективність російської ППО не узгоджуються з численними успішними ударами по об'єктах на території росії. Лише за останні кілька днів Сили оборони уразили низку обʼєктів на території рф. Наприклад, далекобійний БПЛА FP-1 уразив стратегічний обʼєкт у глибокому тилу росії - новоуренгойський завод з підготовки конденсату до транспорту (ЗПКТ) у ямало-ненецькому автономному окрузі рф, подолавши при цьому рекордні 3300 км.

Окрім того, Сили оборони 11 вересня крилатими ракетами FP-5 Flamingo уразили стратегічне підприємство "Волгоградпромпроект" в рф, після чого там виникла пожежа.