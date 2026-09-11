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Крылатая ракета

россия вкладывает значительные ресурсы в ИПСО, чтобы Украина и Польша воспринимали друг друга как врагов - CEO Fire Point

Киев • УНН

 • 6418 просмотра

Ирина Терех отметила, что Fire Point регулярно отслеживает медиаатаки и примерно в 90% случаев прослеживает их происхождение из россии.

россия вкладывает значительные ресурсы в ИПСО, чтобы Украина и Польша воспринимали друг друга как врагов - CEO Fire Point

россия вкладывает значительные средства и ресурсы в информационные операции, направленные на то, чтобы Украина и Польша воспринимали друг друга как врагов. Об этом заявила CEO ведущей украинской оборонной компании Fire Point Ирина Терех во время панельной дискуссии в рамках Международной выставки оборонной промышленности MSPO в польском городе Кельце, передает корреспондент УНН.

Мы сегодня в Польше и много слышим о спорах в украинско-польских отношениях, в частности в интернете. Но я не знаю ни одного поляка, с которым мы контактируем, кто был бы частью этого спора. И из того, что я вижу, россия вкладывает огромные средства и ресурсы в то, чтобы Украина и Польша воспринимали друг друга как врагов. И что еще хуже - чтобы мы сами чувствовали себя врагами. Я очень хочу, чтобы вы были осторожны. Мы воюем ракетами, дронами, оружием - в разных сферах. Но мы постоянно забываем о чрезвычайно важном психологическом измерении

- сказала Ирина Терех.

Она подчеркнула, что в войне важно учитывать не только военное, но и психологическое и когнитивное измерения. 

Мы должны быть чрезвычайно внимательны к информации, которую потребляем, и к тому, кто может быть заинтересован в том, чтобы эта информация циркулировала в наших головах

- добавила CEO Fire Point.

Кроме того, на пресс-конференции в Польше Ирина Терех отметила, что компания Fire Point регулярно отслеживает медиаатаки, и примерно в 90% случаев прослеживается их происхождение именно из россии.

С одной стороны, если смотреть на это позитивно - это высокая оценка нашей эффективности и того, как мы не даем им спокойно жить. С другой стороны - мы видим, что украинцы, будучи уставшими и находясь под влиянием эмоций, очень часто также подхватывают эти нарративы. Поэтому здесь скорее нужно быть более критичными к своему информационному пространству

- пояснила она.

По ее словам, ИПсО часто имеют характерные признаки: они апеллируют к сильным эмоциям, вызывают возбуждение и концентрируют внимание на острой проблеме. В то же время сама проблема может быть реальной и важной, что усложняет распознавание манипуляции.

Ирина Терех также отметила, что россия значительно опережает Украину и западных партнеров в развитии технологий информационно-психологических операций и пропаганды.

Добавим

россия системно использует информационные операции и дезинформацию как один из инструментов ведения войны против Украины. В частности, в россии регулярно заявляют о сбитии украинских дальнобойных дронов и ракет, рисуя при этом заоблачные цифры. 

В то же время утверждения о почти стопроцентной эффективности российской ПВО не согласуются с многочисленными успешными ударами по объектам на территории россии. Только за последние несколько дней Силы обороны поразили ряд объектов на территории рф. Например, дальнобойный БПЛА FP-1 поразил стратегический объект в глубоком тылу россии - Новоуренгойский завод по подготовке конденсата к транспортировке (ЗПКТ) в Ямало-Ненецком автономном округе рф, преодолев при этом рекордные 3300 км.

Кроме того, Силы обороны 11 сентября крылатыми ракетами FP-5 Flamingo поразили стратегическое предприятие "Волгоградпромпроект" в рф, после чего там возник пожар.

Евгений Царенко

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