Вражеский беспилотник попал в школу в Киеве во время занятий — дети находились в укрытии
Киев • УНН
В Соломенском районе беспилотник попал в школу, возник пожар. Также зафиксировано попадание в складские помещения.
В Соломенском районе столицы вражеский беспилотник попал в здание общеобразовательной школы. В результате удара возник пожар. Об этом сообщает городской голова Киева Виталий Кличко, пишет УНН.
В Соломенском районе — попадание БПЛА в здание школы. Есть возгорание. Дети находились в укрытии
Кличко отметил, что экстренные службы направляются на место.
Позже мэр столицы сообщил, что в Соломенском районе также произошло попадание в складские помещения.
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