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Вражеский беспилотник попал в школу в Киеве во время занятий — дети находились в укрытии

Киев • УНН

 • 6812 просмотра

В Соломенском районе беспилотник попал в школу, возник пожар. Также зафиксировано попадание в складские помещения.

Вражеский беспилотник попал в школу в Киеве во время занятий — дети находились в укрытии

В Соломенском районе столицы вражеский беспилотник попал в здание общеобразовательной школы. В результате удара возник пожар. Об этом сообщает городской голова Киева Виталий Кличко, пишет УНН.

В Соломенском районе — попадание БПЛА в здание школы. Есть возгорание. Дети находились в укрытии

- говорится в сообщении.

Кличко отметил, что экстренные службы направляются на место.

Позже мэр столицы сообщил, что в Соломенском районе также произошло попадание в складские помещения.

Ночная атака на Киев: горели кафе и складские помещения01.10.26, 00:55 • 24532 просмотра

Ольга Розгон

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