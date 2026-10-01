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В ЕС идут дискуссии по поводу нового запроса на помощь Украине - есть ли поддержка

Киев • УНН

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Украина заявила о необходимости дополнительных миллиардов евро в 2026–2027 годах. В ЕС вновь могут вернуться к обсуждению замороженных российских активов.

В ЕС идут дискуссии по поводу нового запроса на помощь Украине - есть ли поддержка

На фоне того, что ЕС начинает выделять 90 миллиардов евро на поддержку Украины до конца 2027 года, Киев уже просит дополнительные десятки миллиардов евро. Европа ищет решение и, возможно, будет вынуждена вновь открыть дебаты по поводу использования российских активов, замороженных на континенте. Об этом сообщает Le Monde, пишет УНН.

Детали

В Брюсселе основные доноры Украины — от Европейского Союза (ЕС) до членов G7, включая Норвегию и Южную Корею, — встретились с украинской делегацией во вторник, 29 сентября, в штаб-квартире Европейской комиссии в Брюсселе в присутствии представителей Международного валютного фонда (МВФ). Целью встречи было оценить потребности Украины, которая уже запрашивает дополнительную помощь, несмотря на уже выделенную поддержку, пишет издание.

"В сложном бюджетном контексте, когда общественное мнение все более неохотно затягивает пояса ради поддержки Украины, европейцы знают, что этот вопрос является политически деликатным. Поэтому дебаты по поводу использования 210 миллиардов евро российских средств, замороженных в Европе с начала войны, которая год назад расколола 27 государств-членов, неизбежно вспыхнут вновь. С августа Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, что его стране нужно больше денег, чем планировали предоставить ее международные партнеры. На встрече Коалиции желающих в Киеве 24 августа он удивил своих собеседников, заявив, что столкнулся с дефицитом бюджета в размере 27 миллиардов долларов (23 миллиарда евро) только на 2026 год", — говорится в публикации. 

"Мы нашли способы уменьшить эту сумму", — заявил Сергей Марченко, министр финансов Украины, направленный в Брюссель в понедельник, на конференции в аналитическом центре European Policy Centre. Однако он продолжил, что на 2027 год Украине необходимо найти около 69 миллиардов евро (40 миллиардов евро для покрытия военных расходов и 29 миллиардов евро для обеспечения государственных услуг). Усиление российских бомбардировок в последние недели серьезно повредило экономике страны и, в частности, сократило налоговые поступления, объясняет Киев, отмечает издание. В то же время блокада экспорта зерна через Черное море, которая привела к 60% падению экспорта сельскохозяйственной продукции, лишает Украину ценной иностранной валюты, указывает издание.

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Эти расчеты, как отмечается, учитывают двустороннюю помощь, обещанную партнерами Киева, а также 90 миллиардов евро, которые 27 государств-членов ЕС планировали занять совместно и направить на покрытие финансовых потребностей Украины в 2026 и 2027 годах, — 30 миллиардов евро ежегодно предназначены для вооружения страны, а 15 миллиардов евро — для ее бюджета.

К середине сентября Брюссель уже выделил 15 миллиардов евро на финансирование закупки военной техники. "С февраля 2022 года ЕС и его государства-члены предоставили почти 225 миллиардов евро помощи Украине и украинскому народу", — напомнила донорам во вторник Марта Кос, комиссар ЕС по вопросам расширения, хотя американцы не дали Киеву ни одного доллара с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом в начале 2025 года.

"Такое ощущение, будто мы поливаем пустыню", — как пишет издание, "раздраженно" заметил европейский дипломат.

Несмотря на сложную ситуацию в Украине, этот новый запрос на дополнительную помощь трудно принять в Брюсселе, особенно учитывая политически деликатное время для него. 27 государств-членов ЕС ведут широкие переговоры по поводу следующего многолетнего бюджета, который предусматривает выделение 100 миллиардов евро для Украины на период 2028–2034 годов. Однако с учетом того, что Германия и ее "бережливые" союзники стремятся сократить этот бюджет на несколько сотен миллиардов евро, объявление о новой помощи Киеву выглядит маловероятным

- говорится в публикации.

Кроме того, на 2027 год запланирована серия решающих выборов в странах блока — во Франции, Испании, Польше и Италии, — где вопрос финансирования Украины является особенно деликатным, отмечает издание. Во Франции Марин Ле Пен, кандидатка от Национального объединения и фаворитка опросов, уже объявила о своем намерении прекратить любую финансовую помощь Киеву в случае избрания.

"В настоящее время Брюссель медлит", пишет издание.

Мы ждем подробностей о потребностях и посмотрим, как мы можем их удовлетворить. Обсуждение ожидается на встрече министров финансов 9 октября или даже на Европейском совете в середине октября

– доверительно сообщил европейский дипломат.

На этом фоне несколько его коллег отмечают, что украинское государство еще не использовало 15 миллиардов евро, выделенных на поддержание уровня жизни.

Выплата этой суммы, как отмечает издание, "зависит от ряда реформ, которые Украина должна провести, в частности для борьбы с коррупцией". "Наше послание нашим украинским друзьям четкое: проведите согласованные реформы, чтобы мы могли продолжать оказывать вам нашу финансовую поддержку", – настаивает Марта Кос. 

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"Рада должна снова собраться в середине октября, и я надеюсь, что она добьется прогресса в запрошенных реформах, – сказал Сергей Марченко. - Однако некоторые требования ЕС касаются введения новых налогов. Сейчас не время повышать налоги для нашего бизнеса, который и так сильно страдает".

Прежде чем запускать какие-либо новые инициативы, Еврокомиссия предлагает использовать все доступные Союзу рычаги финансирования, пишет издание. В середине сентября ее президент Урсула фон дер Ляйен предложила использовать оставшиеся средства кредита в 150 миллиардов евро, который исполнительный орган ЕС взял для финансирования перевооружения Европы, при этом каждая страна, которая получит от этого выгоду, будет обязана вернуть использованную сумму. На сегодняшний день примерно 20 миллиардов евро остаются нераспределенными и поэтому могут быть использованы для финансирования закупки беспилотников и других перехватчиков для Украины, пишет издание. Однако это потребует от государств-членов согласия покрыть расходы. В нынешних условиях это немыслимо в Берлине или Париже, отмечает издание.

В ближайшей перспективе для помощи Киеву можно частично использовать Европейский фонд мира (EPF), на который было выделено 6,6 миллиарда евро. Эта возможность, которую долго блокировало вето Венгрии, вновь появилась после поражения Виктора Орбана на выборах в апреле. Европейцы также могли бы ускорить выплату средств, запланированных на 2027 год в рамках займа в 90 миллиардов евро, но это лишь отсрочит решение проблемы, отмечает издание.

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Остается 210 миллиардов евро российских государственных активов, замороженных в Европе, 180 миллиардов евро из которых хранятся в Euroclear в Бельгии, которые Киев месяцами призывает ЕС конфисковать, пишет издание. Германия, выступающая против любых новых совместных европейских заимствований, уже пыталась продвигать это решение в 2025 году при поддержке, в частности, Швеции и Нидерландов. К сожалению, Бельгия изо всех сил противостояла этому, вынудив канцлера Фридриха Мерца принять решение о новом совместном кредите в 90 миллиардов евро.

Сегодня Берлин и его союзники вновь вернулись к этому вопросу, но Бельгия, похоже, не готова изменить свою позицию, а Еврокомиссия еще не нашла способ защитить королевство от судебных исков. С учетом ситуации в Украине, говорит Фабиан Зулег, директор European Policy Centre, "даже если бы мы использовали замороженные российские средства, это было бы временным решением. Европе необходимо подумать о долгосрочном и постоянном решении", поскольку финансовые потребности — во время войны или после нее — для проведения восстановления страны будут колоссальными.

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Юлия Шрамко

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