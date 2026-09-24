ЕС рассматривает возможность ускорить предоставление Украине 45 млрд евро, запланированных на 2027 год
Киев • УНН
Еврокомиссия рассматривает перенос второго транша кредита для Украины на первую половину 2027 года из-за бюджетного дефицита. Брюссель ожидает реформ.
Европейская комиссия изучает возможность ускорить предоставление Украине 45 млрд евро, предусмотренных на 2027 год в рамках кредитной программы ЕС объемом 90 млрд евро. Об этом пишет Euractiv, передает УНН.
"Европейская комиссия изучает возможность досрочного переноса второй половины займа ЕС в размере 90 млрд евро, выделенного на весь 2027 год, на первую половину нового года", — пишет издание.
Брюссель получает призывы досрочно выделить средства Украине, поскольку, по данным правительства в Киеве, в этом году страна сталкивается с бюджетным дефицитом в размере 23,5 млрд евро.
"Чтобы предотвратить кризис и с учетом приближения суровой зимы чиновники Комиссии сейчас рассматривают возможность переноса основной части второго транша в размере 45 млрд евро, рассчитанного на следующий год, на первую половину 2027 года для удовлетворения неотложных потребностей Украины", — добавляет издание.
По оценкам Киева, в 2027 году бюджетный дефицит составит 32,6 млрд долларов.
По словам чиновника, осведомленного о ходе встречи, в то время как украинский президент настаивал на ускорении поставок средств противовоздушной обороны, Урсула фон дер Ляйен призвала Зеленского провести реформы, чтобы разблокировать средства ЕС.
В этом году Украина еще не получила в общей сложности 37 млрд евро в виде займа от ЕС и средств Европейского фонда мира. В то же время чиновники ЕС в Брюсселе все больше разочаровываются из-за замедления темпов реформ в Украине.
Напомним
Канада ведет переговоры о поддержке кредита ЕС для Украины, поскольку премьер-министр Марк Карни стремится к более тесным трансатлантическим связям, чтобы уменьшить зависимость своей страны от США.