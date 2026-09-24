ЄС розглядає прискорення надання Україні 45 млрд євро, запланованих на 2027 рік
Київ • УНН
Єврокомісія розглядає перенесення другого траншу кредиту для України на першу половину 2027 року через бюджетний дефіцит. Брюссель очікує реформ.
Європейська комісія вивчає можливість прискорити надання Україні 45 млрд євро, передбачених на 2027 рік у межах кредитної програми ЄС обсягом 90 млрд євро. Про це пише Euractiv, передає УНН.
"Європейська комісія вивчає можливість дострокового перенесення другої половини позики ЄС у розмірі 90 млрд євро, виділеної на весь 2027 рік, на першу половину нового року", - пише видання.
Брюссель отримує заклики достроково виділити кошти Україні, оскільки, за даними уряду в Києві, цього року країна стикається з дефіцитом бюджету у розмірі 23,5 млрд євро.
"Щоб запобігти кризі та з огляду на наближення суворої зими, чиновники Комісії зараз розглядають можливість перенесення основної частини другого траншу в розмірі 45 млрд євро, розрахованого на наступний рік, на першу половину 2027 року для задоволення нагальних потреб України", - додає видання.
За оцінками Києва, у 2027 році дефіцит бюджету становитиме 32,6 млрд доларів.
За словами чиновника, обізнаного з перебігом зустрічі, тоді як український президент наполягав на прискоренні поставок засобів протиповітряної оборони, Урсула фон дер Ляєн закликала Зеленського провести реформи, щоб розблокувати кошти ЄС.
Цього року Україна ще не отримала загалом 37 млрд євро у вигляді позики від ЄС та коштів Європейського фонду миру. Водночас чиновники ЄС у Брюсселі дедалі більше розчаровуються через уповільнення темпів реформ в Україні.
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Канада веде переговори щодо підтримки кредиту ЄС для України, оскільки прем’єр-міністр Марк Карні прагне тісніших трансатлантичних зв’язків, щоб зменшити залежність своєї країни від США.