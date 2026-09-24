Ціна на нафту зросла на 2%, дизель в Європі б'є рекорди

Ціни на нафту зросли приблизно на 2% у четвер, 24 вересня. Це сталося на тлі того, як дипломатичні переговори між США та Іраном не показали значного прогресу, тоді як інвестори зосередилися на невизначеності щодо потенційної заборони США на експорт дизельного палива. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 2,03 долара, або на 2%, до 105,11 долара за барель о 13:20 за Гринвічем (16:20 за Києвом), тоді як ф'ючерси на West Texas Intermediate зросли на 1,48 долара, або на 1,6%, до 93,64 долара за барель.

Ціна на нафту марки Brent зросла до 106,50 долара раніше того ж дня після повідомлень, які свідчать про те, що Іран дав США один тиждень на виконання своїх публічно заявлених вимог, таких як зняття військово-морської блокади США.

Іран та США залишаються розрізненими щодо того, як припинити свій конфлікт, але дипломатія має продовжуватися, повідомив у середу високопоставлений іранський чиновник агентству Reuters після того, як президент Ірану заявив Генеральній Асамблеї ООН, що Тегеран ніколи не піддасться тиску США.

Чиновник заявив, що Тегеран переглядає відповідь Вашингтона на свої мирні пропозиції, пріоритетом яких є зняття військово-морської блокади США з іранських портів та відновлення роботи Ормузької протоки.

Ф'ючерси на дизель в Європі на максимумі

Європейські ф'ючерси на дизельне паливо в четвер досягли історичних максимумів на тлі невизначеності щодо потенційної заборони США на експорт дизельного палива. У середу чиновник Білого дому спростував повідомлення про те, що США готують 90-денну заборону на експорт дизельного палива.

Речник Європейської комісії заявив у четвер, що ЄС стурбований повідомленнями про плани США, оскільки такий крок несе ризик негативно вплинути на обидві сторони.

Аналітики та спостерігачі за ринком попереджають, що заборона на експорт дизельного палива з боку США мало що зробить для зниження високих цін на енергоносії та може погіршити ситуацію у світі з поставками та ще більше внести порушення в економіку.

Що кажуть серед експертів

Фізичний ринок нафти далекий від повної нормалізації ситуації, заявила Пріянка Сачдева, керівник відділу аналізу ринку Phillip Nova.

"Brent зберігає велику геополітичну та морську премію, на тлі того, як міжнародна нафта більш безпосередньо схильна до піддання впливу перебоїв на Близькому Сході та в районі Ормузької протоки, тоді як WTI більше виграє від відносно ізольованих поставок зі США", - додала Сачдева.

За даними Управління енергетичної інформації, запаси дистилятів у США, включаючи дизельне паливо та мазут, минулого тижня скоротилися на 428 000 барелів до 107,4 млн барелів.

Тим часом запаси нафти в США минулого тижня зросли на 3 мільйони барелів і сягнули 426,4 мільйона барелів, хоча аналітики, опитані Reuters, очікували на скорочення до 641 000 барелів.