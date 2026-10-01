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В этот день ВСУ освободили Лиман от российских оккупантов

Киев • УНН

 • 5954 просмотра

В 2022 году украинские военные освободили Лиман после четырех месяцев оккупации. Впервые город освободили от захватчиков в июне 2014 года.

В этот день ВСУ освободили Лиман от российских оккупантов

1 октября — годовщина второго освобождения Лимана в Донецкой области от российских захватчиков. В 2022 году в результате успешного Харьковского контрнаступления Силы обороны выбили оккупантов из города, окружив вражескую группировку. Символично, что для Лимана это уже вторая победа над агрессором: в июне 2014 года он стал первым городом Донецкой области, полностью очищенным от российско-террористических войск, пишет УНН.

Детали

В 2022 году, во время полномасштабного российского вторжения в Украину, Лиман оказался в центре боевых действий. С середины апреля 2022 года город подвергался регулярным обстрелам российских захватчиков и понёс значительные разрушения.

22 мая 2022 года российские оккупанты достигли города, а 24 мая начался штурм Лимана. Из-за ожесточённых боёв в сосновых лесах вокруг Лимана начались масштабные лесные пожары. 27 мая ВСУ заявили, что оккупанты не оставляют намерений захватить город. 29 мая оккупанты достигли центра города, полицейский участок сдался без сопротивления, а над городом оккупанты подняли российский "триколор".

30 мая в Офисе президента Украины сообщили о потере контроля над Лиманом. Оккупационные власти восстановили советское название "Красный Лиман" и Краснолиманский район "ДНР".

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Четыре месяца город находился в оккупации, пока не началось знаменитое Харьковское контрнаступление.

5 сентября 2022 года ВСУ вошли в село Старый Караван, которое находится в 15 км от Лимана. В течение 10 сентября к Лиману направлялась военная техника и шли бои на окраинах города.

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30 сентября стало известно о завершении окружения российских войск в районе Лимана. В тот же день ВСУ освободили Ямполь, а 81-я отдельная аэромобильная бригада освободила Дробышево возле Лимана. 

1 октября было опубликовано видео, на котором украинские войска вошли на окраины Лимана.

В тот же день российское минобороны заявило: "В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи".

Бои за город продолжались до вечера 1 октября, и уже вечером того дня 81-я отдельная аэромобильная бригада и Батальон оперативного назначения НГУ им. Сергея Кульчицкого освободили Лиман.

2 сентября Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о полной зачистке Лимана от оккупанта. 

После освобождения Лимана в нём были обнаружены массовые захоронения. По предварительным данным, в одном из них похоронены около 200 гражданских, а в другом — по меньшей мере 20 украинских военнослужащих.

Однако стоит отметить, что это было уже второе освобождение Лимана. В середине апреля 2014 года разведывательно-диверсионные подразделения вооружённых сил рф вторглись на восток Украины. Начиная с 12 апреля ряд населённых пунктов Донбасса подвергся силовому захвату, в частности был захвачен и город Лиман.

14 апреля тогдашний Секретарь СНБО и исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов подписал указ о введении в действие решения СНБО "О неотложных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины". Уже утром следующего дня на севере Донецкой области начались активные боевые действия.

Первые боевые столкновения сил АТО и пророссийских боевиков начались 2 мая, а начиная с 22 мая между силами АТО и незаконными вооружёнными формированиями уже происходили регулярные боевые столкновения. 26 мая состоялась первая масштабная успешная операция сил АТО — с помощью авиации и десанта состоялся первый бой за Донецкий аэропорт.

3 июня одновременным ударом с трех направлений подразделения из состава 25-й воздушно-десантной, 79-й, 95-й аэромобильных бригад и Национальной гвардии пошли в наступление и взяли город Лиман в блокаду. Благодаря маневру сил АТО на широком фронте и удару с разных направлений российские боевики были выбиты из Лимана. В итоге 4 июня город был полностью освобожден от российской оккупации, а уже на следующий день над горсоветом и городским управлением милиции вновь подняли украинский флаг.

Лиман стал первым городом Донецкой области, который был освобожден украинскими военнослужащими от российско-террористических войск.

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Павел Башинский

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