Зеленский заявил об успехах на Лиманском направлении и озвучил потери оккупантов
Киев • УНН
За неделю рф потеряла 10 660 военнослужащих убитыми и ранеными. ВСУ имеют результаты на Лиманском направлении в операции "Вивальди".
Украинские военные имеют важные результаты на Лиманском направлении в рамках операции "Вивальди", а также в рамках ещё одной операции активной обороны с участием группировки войск ДШВ. В общей сложности за неделю на участках активных боевых действий российские войска потеряли 10 660 военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский 27 сентября в своём официальном Telegram-канале, передаёт УНН.
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Глава государства сообщил, что заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. По словам Зеленского, украинские подразделения продолжают уничтожать оккупантов и достигать поставленных целей.
Есть важные результаты наших войск на Лиманском направлении в Донецкой области в рамках операции "Вивальди", а также группировки войск ДШВ в рамках ещё одной нашей операции активной обороны. Продолжается уничтожение оккупанта, поставленные цели достигаются
Зеленский отметил, что за неделю украинские подразделения вывели из строя 10 660 российских военнослужащих убитыми и ранеными. Он подчеркнул, что каждая такая потеря противника имеет видеоподтверждение.
Наиболее интенсивные боевые действия, по словам главы государства, происходят на Покровском, Константиновском и Лиманском направлениях. Также украинские силы выполняют задачи в Запорожской, Харьковской и Сумской областях.
По итогам недели Президент отдельно отметил воинов 3-го армейского корпуса и 68-й отдельной аэромобильной бригады имени Олексы Довбуша 8-го корпуса ДШВ ВСУ.
Каждая такая неделя на фронте, которая становится нашей, украинской по характеру общей ситуации, не позволяет России развернуть большую наступательную активность против Украины
Напомним
Несколькими днями ранее Третий армейский корпус заявил об освобождении 125 км² в ходе двух сезонов операции "Вивальди". Потери россиян превысили 3000 военнослужащих.