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Зеленский заявил об успехах на Лиманском направлении и озвучил потери оккупантов

Киев • УНН

 • 1176 просмотра

За неделю рф потеряла 10 660 военнослужащих убитыми и ранеными. ВСУ имеют результаты на Лиманском направлении в операции "Вивальди".

Зеленский заявил об успехах на Лиманском направлении и озвучил потери оккупантов

Украинские военные имеют важные результаты на Лиманском направлении в рамках операции "Вивальди", а также в рамках ещё одной операции активной обороны с участием группировки войск ДШВ. В общей сложности за неделю на участках активных боевых действий российские войска потеряли 10 660 военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский 27 сентября в своём официальном Telegram-канале, передаёт УНН.

Подробности

Глава государства сообщил, что заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. По словам Зеленского, украинские подразделения продолжают уничтожать оккупантов и достигать поставленных целей.

Есть важные результаты наших войск на Лиманском направлении в Донецкой области в рамках операции "Вивальди", а также группировки войск ДШВ в рамках ещё одной нашей операции активной обороны. Продолжается уничтожение оккупанта, поставленные цели достигаются

- заявил президент.

Зеленский отметил, что за неделю украинские подразделения вывели из строя 10 660 российских военнослужащих убитыми и ранеными. Он подчеркнул, что каждая такая потеря противника имеет видеоподтверждение.

Наиболее интенсивные боевые действия, по словам главы государства, происходят на Покровском, Константиновском и Лиманском направлениях. Также украинские силы выполняют задачи в Запорожской, Харьковской и Сумской областях.

По итогам недели Президент отдельно отметил воинов 3-го армейского корпуса и 68-й отдельной аэромобильной бригады имени Олексы Довбуша 8-го корпуса ДШВ ВСУ.

Каждая такая неделя на фронте, которая становится нашей, украинской по характеру общей ситуации, не позволяет России развернуть большую наступательную активность против Украины

- подчеркнул Зеленский.

Напомним

Несколькими днями ранее Третий армейский корпус заявил об освобождении 125 км² в ходе двух сезонов операции "Вивальди". Потери россиян превысили 3000 военнослужащих.

Александра Василенко

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