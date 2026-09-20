Операція "Вівальді": Україна повернула контроль над 125 км² території
Київ • УНН
Третій армійський корпус заявив про звільнення 125 км² у двох сезонах операції "Вівальді". Втрати росіян перевищили 3000 військових.
Українські військові під час двох сезонів наступальної операції "Вівальді" повернули під контроль України 125 км² територій. Про це повідомляє Третій армійський корпус, передає УНН.
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"Вівальді" триває і набирає обертів. Третій корпус звільнив Шандриголове, Дерилове і встановив повний контроль над Дробишевим У 1 та 2 сезонах наступальної операції "Вівальді" Третій армійський корпус та придані підрозділи повернули під український контроль вже 125 км² територій, з яких 50 км² - деокупували
Також військові повідомили про знищення 800 солдатів противника. За наявними даними, загальні втрати рф за обидва сезони складають понад 3000 особового складу.
Водночас корпус продовжує сточувати наступальний потенціал одразу трьох російських армій - 20-ї, 25-ї та 1-ї танкової.
Під час штурмових дій попереду піхоти завжди йдуть БПЛА та НРК. Третій армійський корпус першим у світі розпочав десантування наземних роботизованих комплексів. Наші важкі бомбери доставляють НРК-камікадзе на понад 10 кілометрів у тил противника
За даними корпусу, артилерія та безпілотні системи завдавали ударів по командних пунктах, вузлах зв’язку, логістиці, переправах і резервах противника. ППО та РЕБ забезпечували захист району бойових дій.
Засліплений ворог не зумів розкрити задум операції, а наші підрозділи закріплювалися на звільнених рубежах. Успіх другого сезону забезпечили бійці 60-ї ОМБр, 125-ї ОВМБр, БТГр 3-ї ОШБр, 21-го ОПБпС KRAKEN, 3-го ОРБ та 25-го ОПТБ корпусу, а також придані підрозділи - 66-та ОМБр, 85-й тгр 8-го полку ССО, спецпідрозділ ГУР МО "Артан" та 10-й мобільний прикордонний загін "ДОЗОР". Музика "Вівальді" триває. І наступні новини - скоро
Нагадаємо
Під час операції "Вівальді" українські військові завдали втрат російському підрозділу БПЛА "Рубікон".