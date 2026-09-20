Операція "Вівальді": Україна повернула контроль над 125 км² території

Українські військові під час двох сезонів наступальної операції "Вівальді" повернули під контроль України 125 км² територій. Про це повідомляє Третій армійський корпус, передає УНН.

"Вівальді" триває і набирає обертів. Третій корпус звільнив Шандриголове, Дерилове і встановив повний контроль над Дробишевим У 1 та 2 сезонах наступальної операції "Вівальді" Третій армійський корпус та придані підрозділи повернули під український контроль вже 125 км² територій, з яких 50 км² - деокупували