Украинские военные в течение двух сезонов наступательной операции «Вивальди» вернули под контроль Украины 125 км² территорий. Об этом сообщает Третий армейский корпус, передает УНН.

«Вивальди» продолжается и набирает обороты. Третий корпус освободил Шандриголово, Дерилово и установил полный контроль над Дробышево. В 1-м и 2-м сезонах наступательной операции «Вивальди» Третий армейский корпус и приданные подразделения вернули под украинский контроль уже 125 км² территорий, из которых 50 км² — деоккупировали

Также военные сообщили об уничтожении 800 солдат противника. По имеющимся данным, общие потери рф за оба сезона составляют более 3000 человек.

В то же время корпус продолжает истощать наступательный потенциал сразу трех российских армий — 20-й, 25-й и 1-й танковой.

Во время штурмовых действий впереди пехоты всегда идут БПЛА и НРК. Третий армейский корпус первым в мире начал десантирование наземных роботизированных комплексов. Наши тяжелые бомбардировщики доставляют НРК-камикадзе более чем на 10 километров в тыл противника

По данным корпуса, артиллерия и беспилотные системы наносили удары по командным пунктам, узлам связи, логистике, переправам и резервам противника. ПВО и РЭБ обеспечивали защиту района боевых действий.

Ослепленный враг не смог раскрыть замысел операции, а наши подразделения закреплялись на освобожденных рубежах. Успех второго сезона обеспечили бойцы 60-й ОМБр, 125-й ОВМБр, БТГр 3-й ОШБр, 21-го ОПБпС KRAKEN, 3-го ОРБ и 25-го ОПТБ корпуса, а также приданные подразделения — 66-я ОМБр, 85-й тгр 8-го полка ССО, спецподразделение ГУР МО «Артан» и 10-й мобильный пограничный отряд «ДОЗОР». Музыка «Вивальди» продолжается. И следующие новости — скоро