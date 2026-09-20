В Киевской области число погибших возросло до четырёх, в больнице умер ребёнок
Киев • УНН
В больнице умер ребёнок, раненый во время атаки рф на Киевскую область. Погибли трое детей и женщина, повреждён 31 объект.
В больнице умер ребенок, пострадавший в результате российской атаки на Киевскую область. Число погибших в области возросло до четырех человек. Об этом сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко, передает УНН.
К сожалению, у нас трагическая новость. В больнице умер ребенок, получивший ранения в результате вражеской атаки в Вышгородском районе. Таким образом, число погибших в Киевской области возросло до четырех — трое детей и женщина. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Это невосполнимая утрата.Киевская область пережила более суток вражеских атак. За это время в пяти районах области поврежден 31 объект
По словам чиновника, больше всего повреждений получил Фастовский район. В частности, там повреждены жилые дома, производственные и хозяйственные помещения, территория сельскохозяйственного предприятия и 17 транспортных средств. Всего в этом районе повреждены 24 объекта.
В Вышгородском районе повреждены четыре объекта, в частности два частных домовладения, помещение предприятия и учебное заведение. В Обуховском районе повреждено частное домовладение. В Броварском — частное домовладение и линия электропередачи. В Бучанском — складское помещение. Атака БпЛА на область продолжается
Напомним
В Фастовском районе погибли мама, девочка и мальчик. Повреждены дома и автомобили, в одном из них возник пожар.