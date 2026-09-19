В Киевской области в результате атаки рф погибли мама и двое детей
Киев • УНН
В Фастовском районе погибли мама, девочка и мальчик. Повреждены дома и автомобили, в одном из них произошёл пожар.
В результате вражеской атаки в Фастовском районе Киевской области погибли мама и двое маленьких детей - девочка и мальчик. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко, передает УНН.
Детали
Также в Фастовском районе в результате атаки были повреждены частные жилые дома и автомобиль. В одном из домов возник пожар, его ликвидировали.
Нет слов, которые могут передать боль этой утраты. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Это невосполнимая трагедия. Враг в очередной раз забирает жизни мирных людей и разрушает гражданские объекты. Службы продолжают работать на местах и фиксировать последствия атаки
Напомним
российские войска ударили по частному дому в Балаклее Харьковской области. Погибли два человека, продолжаются поисково-спасательные работы.