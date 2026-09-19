Президент Латвии заявил, что Европа не успевает за развитием войны дронов в Украине

Эдгарс Ринкевичс заявил, что оборона Европы и НАТО может устареть к середине следующего года. Он также предупредил о дефиците ракет Patriot.

Европа и НАТО не успевают адаптироваться к тому, как быстро в Украине меняются технологии применения беспилотников и ведения воздушной войны. Нынешние средства противодействия могут устареть уже к середине следующего года, заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью The Guardian, пишет УНН. Детали По словам Ринкевичса, технологии войны дронов в Украине развиваются "молниеносно быстро", тогда как системы противовоздушной, противодроновой и противоракетной обороны имеют серьезные проблемы. И давайте будем откровенны. Украина имеет их. Вся Европа и НАТО имеют их – заявил президент Латвии. Ринкевичс предупредил об уязвимости стран НАТО Латвийский президент считает, что многие европейские страны сегодня могут столкнуться с серьезными трудностями даже в случае ограниченной ракетной атаки россии. Потому что если россия решит использовать пару ракет на этой территории, я думаю, что сегодня это станет серьезным вызовом для многих стран – сказал он. Ринкевичс также обратил внимание на дефицит ракет для систем Patriot. По его словам, Европа имеет собственные производственные возможности, однако американские комплексы остаются одними из наиболее эффективных средств противовоздушной и противоракетной обороны. В то же время президент Латвии не ожидает обычного военного вторжения россии в страны НАТО, но призвал готовиться к другим угрозам, в частности диверсиям, кибератакам и инцидентам с беспилотниками и ракетами. Зеленский показал работу дронов-перехватчиков для сбивания реактивных «шахедов»