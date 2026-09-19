Президент Латвии заявил, что Европа не успевает за развитием войны дронов в Украине
Киев • УНН
Эдгарс Ринкевичс заявил, что оборона Европы и НАТО может устареть к середине следующего года. Он также предупредил о дефиците ракет Patriot.
Европа и НАТО не успевают адаптироваться к тому, как быстро в Украине меняются технологии применения беспилотников и ведения воздушной войны. Нынешние средства противодействия могут устареть уже к середине следующего года, заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью The Guardian, пишет УНН.
Детали
По словам Ринкевичса, технологии войны дронов в Украине развиваются "молниеносно быстро", тогда как системы противовоздушной, противодроновой и противоракетной обороны имеют серьезные проблемы.
И давайте будем откровенны. Украина имеет их. Вся Европа и НАТО имеют их
Ринкевичс предупредил об уязвимости стран НАТО
Латвийский президент считает, что многие европейские страны сегодня могут столкнуться с серьезными трудностями даже в случае ограниченной ракетной атаки россии.
Потому что если россия решит использовать пару ракет на этой территории, я думаю, что сегодня это станет серьезным вызовом для многих стран
Ринкевичс также обратил внимание на дефицит ракет для систем Patriot. По его словам, Европа имеет собственные производственные возможности, однако американские комплексы остаются одними из наиболее эффективных средств противовоздушной и противоракетной обороны.
В то же время президент Латвии не ожидает обычного военного вторжения россии в страны НАТО, но призвал готовиться к другим угрозам, в частности диверсиям, кибератакам и инцидентам с беспилотниками и ракетами.
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