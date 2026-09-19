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The Guardian
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Президент Латвії заявив, що Європа не встигає за розвитком війни дронів в Україні

Київ • УНН

 • 942 перегляди

Едгарс Рінкевичс заявив, що оборона Європи й НАТО може застаріти до середини наступного року. Він також попередив про дефіцит ракет Patriot.

Президент Латвії заявив, що Європа не встигає за розвитком війни дронів в Україні

Європа та НАТО не встигають адаптуватися до того, як швидко в Україні змінюються технології застосування безпілотників і ведення повітряної війни. Нинішні засоби протидії можуть застаріти вже до середини наступного року, заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс в інтерв'ю The Guardian, пише УНН.

Деталі

За словами Рінкевичса, технології війни дронів в Україні розвиваються "блискавично швидко", тоді як системи протиповітряної, протидронової та протиракетної оборони мають серйозні проблеми.

І давайте будемо відвертими. Україна має їх. Уся Європа та НАТО мають їх

– заявив президент Латвії.

Рінкевичс попередив про вразливість країн НАТО

Латвійський президент вважає, що багато європейських країн сьогодні можуть зіткнутися із серйозними труднощами навіть у разі обмеженої ракетної атаки росії.

Тому що якщо росія вирішить використати пару ракет на цій території, я думаю, що це буде серйозним викликом сьогодні для багатьох країн

– сказав він.

Рінкевичс також звернув увагу на дефіцит ракет для систем Patriot. За його словами, Європа має власні виробничі можливості, однак американські комплекси залишаються одними з найефективніших засобів протиповітряної та протиракетної оборони.

Водночас президент Латвії не очікує звичайного військового вторгнення росії в країни НАТО, але закликав готуватися до інших загроз, зокрема диверсій, кібератак та інцидентів із безпілотниками і ракетами.

Зеленський показав роботу дронів-перехоплювачів для збиття реактивних “шахедів” 19.09.26, 14:36 • 984 перегляди

Степан Гафтко

Війна в УкраїніСвітТехнології
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Війна в Україні
Едгарс Рінкевичс
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Латвія
НАТО
MIM-104 Patriot
Україна