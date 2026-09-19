Президент Латвії заявив, що Європа не встигає за розвитком війни дронів в Україні
Київ • УНН
Едгарс Рінкевичс заявив, що оборона Європи й НАТО може застаріти до середини наступного року. Він також попередив про дефіцит ракет Patriot.
Європа та НАТО не встигають адаптуватися до того, як швидко в Україні змінюються технології застосування безпілотників і ведення повітряної війни. Нинішні засоби протидії можуть застаріти вже до середини наступного року, заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс в інтерв'ю The Guardian, пише УНН.
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За словами Рінкевичса, технології війни дронів в Україні розвиваються "блискавично швидко", тоді як системи протиповітряної, протидронової та протиракетної оборони мають серйозні проблеми.
І давайте будемо відвертими. Україна має їх. Уся Європа та НАТО мають їх
Рінкевичс попередив про вразливість країн НАТО
Латвійський президент вважає, що багато європейських країн сьогодні можуть зіткнутися із серйозними труднощами навіть у разі обмеженої ракетної атаки росії.
Тому що якщо росія вирішить використати пару ракет на цій території, я думаю, що це буде серйозним викликом сьогодні для багатьох країн
Рінкевичс також звернув увагу на дефіцит ракет для систем Patriot. За його словами, Європа має власні виробничі можливості, однак американські комплекси залишаються одними з найефективніших засобів протиповітряної та протиракетної оборони.
Водночас президент Латвії не очікує звичайного військового вторгнення росії в країни НАТО, але закликав готуватися до інших загроз, зокрема диверсій, кібератак та інцидентів із безпілотниками і ракетами.
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