Сили оборони уразили пункти управління дронами, полігон і склади росіян - Генштаб
Київ • УНН
Українські військові уразили об’єкти рф на окупованих територіях, зокрема пункти управління дронами, полігон і склади. Також пошкоджено РЛС у смоленській області.
Сили оборони України 18 вересня та в ніч на 19 вересня завдали ударів по низці військових об'єктів російських військ на тимчасово окупованих територіях. Під ураження потрапили пункти управління БпЛА, полігон, склад боєприпасів та об'єкт матеріально-технічного забезпечення, повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Пункти управління російськими дронами уразили в районах Луганського та Покровська Донецької області, а також Володимирівки, Вербового, Новопрокопівки, Добропілля та Рівнопілля Запорізької області. Поблизу Новопрокопівки під удар потрапили одразу два такі об'єкти.
У районі тимчасово окупованої Новопетрівки Запорізької області Сили оборони також уразили полігон "Восточный".
Під удар потрапили російські склади
На Донеччині у Рибинському уражено склад матеріально-технічних засобів, а поблизу Амвросіївки – склад боєприпасів російських військ.
Крім того, Генштаб підтвердив пошкодження російської радіолокаційної станції 80П6 у районі митюлів смоленської області рф. Удар по ній Сили оборони завдали 17 вересня.
У Генштабі наголосили, що удари по ключових військових об'єктах противника продовжуються.
Сили оборони від початку повномасштабної війни знищили вже понад 50 тисяч артсистем рф - Генштаб19.09.26, 13:07 • 838 переглядiв